A Matera, il Presepe Vivente più grande del mondo

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: Ipa Il percorso del Presepe Vivente a Matera

Matera è una città che vive di un’atmosfera unica, dove il tempo sembra essersi fermato. Le sue stradine strette, le case scavate nella roccia, i Sassi che la rendono celebre in tutto il mondo (e Patrimonio Unesco), sono il palcoscenico ideale per dare vita a un presepe che non è solo una rappresentazione, ma un’esperienza immersiva. La città, che è stata dichiarata Capitale Europea della Cultura 2019, ogni anno trasforma ogni angolo del suo centro storico in un luogo sacro, rendendo Matera la “Gerusalemme del Sud Italia”.

Il presepe vivente non è una semplice esposizione, ma un evento che coinvolge l’intera città. Oltre 200 figuranti, tra cui attori, rievocatori storici e compagnie teatrali provenienti da tutta Italia, ricreano scene quotidiane di vita nell’antica Galilea. Pastori, falegnami, artigiani, soldati romani, e persino i Re Magi, si mescolano tra i vicoli di Matera, portando in scena una rappresentazione della Natività che lascia senza parole per la sua intensità e realismo.

Oltre a essere un evento straordinario dal punto di vista estetico e culturale, il Presepe Vivente di Matera è anche un’opportunità unica per conoscere meglio la città e la sua storia. Mentre si percorre il cammino, ogni angolo dei Sassi racconta la propria storia, facendo di ogni tappa un momento di riflessione e di ammirazione per una città che non smette mai di sorprendere. Vediamo insieme i dettagli della nuova edizione del Presepe Vivente di Matera, le info sugli ingressi e i costi.

Il percorso del Presepe Vivente di Matera

Il Presepe Vivente di Matera si snoda lungo un affascinante percorso di 1,5 km, che attraversa i luoghi più iconici della città. I visitatori, guidati da un cammino che sembra riportarli indietro nel tempo, attraversano le stradine acciottolate dei Sassi e arrivano in angoli che hanno ispirato il grande cinema, come nel caso del celebre film “La Passione di Cristo” di Mel Gibson, girato proprio a Matera. La magia del percorso è che ogni tappa rappresenta un momento di vita quotidiana dell’antica Galilea, ricreato con una cura dei dettagli incredibile.

Ad esempio, lungo il cammino, è possibile assistere alla preparazione del pane, alla lavorazione del legno, alla macinatura dei cereali e ad altri antichi mestieri, che fanno rivivere l’atmosfera del tempo di Gesù. La Sacra Famiglia trova il suo posto d’onore nella rappresentazione, con la tradizionale grotta che ospita Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù, circondati dalla luce di una lunga cometa. L’immagine della Natività è resa con una tale intensità che tocca profondamente l’anima di chi la osserva.

Fonte: Ipa

Il Presepe Vivente 2024: “Il Presepe d’Italia: Luce sul Futuro”

Per il 2024, la XIV edizione del Presepe Vivente di Matera porta con sé un tema di grande importanza: “Il Presepe d’Italia: Luce sul Futuro”. Un titolo che non solo celebra la tradizione, ma lancia un messaggio di speranza, unendo il passato con il futuro in un’ottica di rinnovamento e resilienza. La rappresentazione non sarà solo un atto di celebrazione della nascita di Cristo, ma un’occasione per riflettere sul futuro attraverso la luce, un simbolo che guiderà ogni passaggio del cammino.

Quest’anno, come nelle edizioni precedenti, i visitatori avranno la possibilità di immergersi in un percorso che attraversa il Sasso Caveoso, uno dei quartieri più antichi e suggestivi di Matera. Più di 200 figuranti daranno vita alle scene del presepe, dove non solo gli antichi mestieri, ma anche momenti di vita quotidiana di oltre duemila anni fa saranno rievocati con cura. Il punto culminante dell’evento sarà, come sempre, la rappresentazione della Natività, ma con una nuova prospettiva che unisce il passato con il futuro. La bellezza della scenografia, la presenza di luci soffuse, e l’interazione con i visitatori rendono questo presepe un’esperienza che non lascia indifferenti.

Il Presepe Vivente di Matera non è solo una rappresentazione visiva, ma un’esperienza multisensoriale che coinvolge tutti i sensi. L’atmosfera che si respira durante il percorso è quella di un viaggio indietro nel tempo, dove i suoni, gli odori e le immagini si mescolano per creare un’emozione unica. Il profumo del pane appena sfornato, il rumore dei mestieri, il calore delle luci nelle fredde notti di dicembre, e il silenzio che avvolge la grotta della Natività contribuiscono a rendere il Presepe Vivente di Matera un’esperienza che non si dimentica facilmente.

Fonte: Ipa

L’evento ha il merito di non essere solo una festa per gli occhi, ma una vera e propria riflessione sul significato del Natale e sulla sua attualità. La cura dei particolari, l’abilità degli attori e la passione degli organizzatori rendono ogni anno questo presepe una rappresentazione più ricca e suggestiva, che rispetta la tradizione ma è anche in grado di rinnovarsi, facendo sentire ogni visitatore parte di una storia millenaria.

Presepe Vivente di Matera: info e costi

Il Presepe Vivente di Matera è aperto dal 7 dicembre al 5 gennaio, un lungo periodo durante il quale i visitatori possono vivere questa straordinaria esperienza. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale, con prezzi che variano a seconda delle fasce d’età: il biglietto intero ha un costo di 12 euro, mentre per i ragazzi dai 6 ai 10 anni il costo è di 5 euro, mentre i bambini sotto i 5 anni possono accedere gratuitamente. È obbligatoria la prenotazione online, visto il grande afflusso di visitatori ogni anno.