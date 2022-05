Angelina Jolie pazza per la Puglia: ecco la sua città preferita

Che le celebrity amassero la Puglia era già noto. Del “tacco d’Italia” se ne sono innamorati tutti. Ormai è già da anni divenuto il buen retiro dei vip, la meta di lusso italiana più cercata dalle star, nazionali e internazionali.

Madonna, George Clooney, i Beckham, Tom Hanks, Hellen Mirren – che ha persino comprato casa – la lista di chi ci è stato e di chi è più volte tornato è molto lunga.

E Angelina Jolie non poteva essere da meno.