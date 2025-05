L’Amerigo Vespucci approda a Napoli dal 13 al 16 maggio 2025 con visite gratuite, eventi speciali e il villaggio IN Italia, tra eccellenze del Made in Italy, cultura e spettacoli della tradizione

Fonte: Getty Images La nave Amerigo Vespucci al porto di Napoli

Dal 13 al 16 maggio 2025, la città di Napoli accoglierà uno degli eventi più affascinanti e attesi dell’anno: l’arrivo della nave Amerigo Vespucci, considerata la nave più bella del mondo. L’imbarcazione, simbolo della Marina Militare Italiana, sarà ormeggiata presso la Stazione Marittima – Molo Beverello al Porto della città partenopea e potrà essere visitata gratuitamente da cittadini e turisti.

In concomitanza con la tappa napoletana, sarà allestito anche il Villaggio IN Italia, uno spazio espositivo dedicato all’eccellenza del Made in Italy, alla sostenibilità e all’innovazione.

L’Amerigo Vespucci a Napoli: storia, fascino e tradizione

L’Amerigo Vespucci è un veliero varato nel 1931 e ancora oggi è in servizio come nave scuola della Marina Militare. Caratterizzata dai suoi tre alberi imponenti e dalle vele in tela olona, rappresenta un simbolo di bellezza e maestria nautica.

Durante la sua sosta a Napoli, il veliero sarà protagonista di una serie di eventi, cerimonie e visite gratuite aperte al pubblico. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino i dettagli storici della nave, scoprire la vita a bordo e incontrare i membri dell’equipaggio pronti a rispondere a tutte le domande.

Come visitare la nave Amerigo Vespucci a Napoli

L’accesso alla nave sarà gratuito, ma con ingressi su prenotazione per motivi di sicurezza e organizzazione.

Ecco alcune informazioni utili per pianificare la visita:

L’Amerigo Vespucci sarà visitabile dal 13 al 16 maggio 2025, con i seguenti orari di apertura: 13 maggio: 21:00 – 22:00 14 maggio: 11:00 – 14:30 e 17:00 – 18:30 15 maggio: 15:00 – 18:00 16 maggio: 11:30 – 14:00

La nave sarà ormeggiata presso la Stazione Marittima – Molo Beverello al Porto di Napoli, in una zona facilmente raggiungibile a piedi dal centro città.

Per accedere è necessaria la prenotazione online attraverso il sito ufficiale del Tour Vespucci.

Consigli utili per visitare la nave Amerigo Vespucci

Per vivere al meglio la visita a bordo dell’Amerigo Vespucci, ecco alcuni consigli pratici:

Arrivare con qualche minuto di anticipo rispetto allo slot prenotato.

Indossare scarpe comode: il percorso di visita prevede scale e passerelle tipiche di una nave storica.

Portare un documento d’identità: in alcune occasioni, per motivi di sicurezza, potrebbe essere richiesto all’ingresso.

Rispettare le regole a bordo: seguire sempre le indicazioni del personale e non toccare strumenti o oggetti esposti.

Il Villaggio IN Italia: un viaggio tra eccellenze e innovazione

Parallelamente alla visita della nave, sarà possibile esplorare il Villaggio itinerante IN Italia, promosso dalla Marina Militare e da partner istituzionali e privati.

Il Villaggio offrirà:

Stand espositivi dedicati a innovazione tecnologica, cultura e artigianato italiano.

Aree dedicate alla sostenibilità e alla protezione ambientale.

Attività educative e interattive per bambini e famiglie.

Spettacoli, incontri e momenti di approfondimento sulla tradizione navale italiana.

Situato nei pressi del porto, il Villaggio rappresenta un’opportunità immersiva per vivere l’evento in modo completo, unendo storia, tecnologia e intrattenimento. Da ricordare, è che l’accesso al Villaggio IN Italia è riservato esclusivamente ai visitatori in possesso di un biglietto valido per la visita a bordo di Nave Amerigo Vespucci.

Orari di apertura del Villaggio IN Italia:

13 maggio: 10:30 – 22:30

14 maggio: 10:30 – 21:30

15 maggio: 09:30 – 20:30

16 maggio: 09:30 – 16:30

Eventi paralleli: tra fiction, cultura e musica militare

Durante la permanenza della nave a Napoli, sarà possibile partecipare a diverse iniziative collaterali che arricchiranno l’esperienza. Tra queste, l’esclusiva visita al set della celebre serie Mare Fuori, allestita presso la Base Navale della Marina Militare in via Acton, che offrirà un affascinante dietro le quinte dell’Istituto Penale per Minorenni, cuore narrativo della fiction.

In parallelo, l’iniziativa “Il Vespucci incontra la cultura”, promossa dal Ministero della Cultura, garantirà l’accesso a tariffa ridotta nei principali musei cittadini per tutti coloro in possesso del QR Code rilasciato al momento della registrazione. A completare l’atmosfera, esibizioni della Banda della Marina Militare e delle fanfare dei Carabinieri e dei Bersaglieri faranno da cornice sonora a questo viaggio tra storia, tradizione e innovazione.