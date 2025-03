La nave Amerigo Vespucci , dopo essere stata impegnata per 20 mesi nel tour mondiale, aver percorso oltre 46 mila miglia, raggiunto 35 porti, toccato 5 continenti ed essere stata indicata come Chiesa Giubilare per il Giubileo 2025 (a bordo c’è un edificio religioso), è arrivata in Italia. Il programma della “nave più bella del mondo” è ora il Tour Mediterraneo . Questo, iniziato a Trieste il giorno 1° marzo, prevede 17 tappe. È ora la volta di Venezia dove lo storico veliero ormeggerà in Riva San Biasio a Castello da giovedì 27 a lunedì 31 marzo.

L'Amerigo Vespucci a Venezia

Dal 28 al 30 marzo la nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia saranno visitabili a Venezia. Nei prossimi giorni uscirà un programma specifico con eventi e orari.

Domenica 30 marzo, alla presenza di appassionati di voga, remiere, gruppi sportivi, associazioni di vela e categoria, ai circoli velici e alle darsene, che si raduneranno a Punta della Dogana alle ore 10:15, partirà alle 10:30 un corteo acqueo capitanato dalla Serenissima. Questo arriverà in Riva San Biasio a Castello alle 10:45 dove ci sarà un omaggio di saluti alla nave Vespucci alle ore 11.

Come visitare la nave Amerigo Vespucci

La nave Amerigo Vespucci sarà aperta al pubblico dal 28 al 30 marzo. Sarà possibile visitarla gratuitamente solo previa prenotazione. Dopo aver prenotato la visita si riceverà un QR code con il quale accedere all'aerea della nave Vespucci e del Villaggio IN Italia. Le prenotazioni sono già aperte e il sito è andato subito in tilt.

Cosa vedere a bordo della nave

A bordo della nave Amerigo Vespucci sarà possibile fare diverse esperienze, tra cui:

Conoscere la storia della nave Amerigo Vespucci e le sue missioni in giro per il mondo;

Esplorare la nave, visitare le cabine degli ufficiali, ammirare gli strumenti di navigazione storici;

Ammirare il favoloso artigianato navale che rende questo veliero ambasciatore del Made in Italy;

Visitare la nave scuola Amerigo Vespucci a Venezia

Dal 28 marzo sarà possibile visitare la nave a Venezia durante il suo Tour Mediterraneo 2025. Sul sito ufficiale dell'evento sono già aperte le prenotazioni online per l'affascinante città dei canali. Sarà possibile scegliere giorno e orario di visita. La prenotazione può essere fatta per un massimo di 4 persone e darà accesso gratuito alla nave Vespucci e al Villaggio IN Italia. È meglio affrettarsi per accaparrarsi il proprio posto gratuito.

Il Villaggio IN Italia, un luogo di racconto

Anche a Venezia, seconda tappa del Tour Mediterraneo 2025, sarà attivo il Villaggio IN Italia. Un luogo di racconto e condivisione dell'esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia. Una mini fiera del Made In Italy voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 Ministeri. Lo scopo è quello di promuovere storia e innovazione, gastronomia e scienza della ricerca, tecnologia e industria. Un viaggio condiviso già da 400.000 persone e che ora verrà aperto anche ai visitatori italiani. In conclusione, vale davvero la pena approfittare della possibilità di visitare gratuitamente la nave Amerigo Vespucci.