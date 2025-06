Fonte: iStock La nave Amerigo Vespucci arriva a La Spezia

Il ritorno a La Spezia dell’Amerigo Vespucci segna la fine del lungo Tour Mondiale 2023-2025, che l’ha portata a navigare per quasi 50.000 miglia e a toccare numerosi porti in tutto il mondo. Un’impresa epica il cui finale porta il veliero nella sua sede abituale per i lavori di manutenzione. Durante questo viaggio ha raggiunto 5 continenti, 32 Paesi e 53 porti, arrivando nella città ligure lunedì 16 giugno, dove sosterà al Molo Italia fino a lunedì 23 giugno.

In quest’occasione, avrete l’opportunità di visitare “la nave più bella del mondo” gratuitamente e partecipare a tutta una serie di eventi organizzati per celebrare questo attesissimo momento.

L’Amerigo Vespucci arriva al Molo Italia di La Spezia

Il veliero è salpato il 1 luglio 2023 per un giro del mondo che ha toccato oltre 50 porti in 32 Paesi di tutto il mondo e, come ultima tappa, rientra a casa. Questa è La Spezia, da ben 93 anni base dell’Amerigo Vespucci, dove riceve i lavori di manutenzione necessari per la preparazione alle prossime avventure.

Il programma per l’approdo dell’Amerigo Vespucci è ricco di iniziative: seppur la visita a bordo sia ormai sold out, potrete ammirare il veliero ormeggiato, scattare qualche foto e partecipare agli eventi organizzati per l’occasione, a partire dalla cerimonia d’accoglienza.

A dare il benvenuto al veliero ci saranno numerose barche da diporto in prossimità dell’isola del Tino e un gruppo di ultraleggeri con i fumi tricolore sul Golfo dei Poeti.

Le iniziative in programma

Sono diverse le iniziative organizzate per celebrare l’ultima tappa del tour dell’Amerigo Vespucci, arrivata a La Spezia dopo aver sostato nel porto di Livorno. Dopo la giornata inaugurale del 16 giugno, si continua il 17 giugno con la presentazione dello storico passaggio di Capo Horn del veliero raccontato dal comandante della nave c.v. Giuseppe Lai, mentre il 19 giugno, al Molo Italia, ci sarà un evento davvero suggestivo.

Sul molo andrà in scena il “Simon Boccanegra” di Giuseppe Verdi: la rappresentazione lirica si svolgerà su un palco galleggiante con l’Amerigo Vespucci a fare da scenografia d’eccezione. L’evento verrà replicato il 20 giugno.

Il 21 giugno, invece, si terrà la seconda edizione del “Sea Talk” dove verranno affrontati diversi temi legati al mare, dalla sostenibilità ambientale all’innovazione tecnologica, dall’economia blu alla cultura marinara. Alle 22:00, la serata terminerà con il Drone Show, uno spettacolo unico che unisce la potenza dell’acqua, la magia della luce e la tecnologia dei droni, tra fontane danzanti, giochi pirotecnici a ritmo di musica e coreografie luminose. Infine, il 22 giugno ci sarà la Santa Messa sull’Amerigo Vespucci, officiata dal vescovo de La Spezia.

Come visitare l’Amerigo Vespucci a La Spezia

Come avvenuto in tutte le altre città italiane, anche a La Spezia, dal 16 al 22 giugno, le persone che hanno effettuato la prenotazione potranno salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare esibendo il QR rilasciato in fase di prenotazione. L’iniziativa è già sold out, quindi andando sul sito ufficiale non sono più disponibili posti. Gli appassionati e i curiosi potranno comunque osservare la sua magnificenza dall’esterno e godersi i tanti eventi in programma.