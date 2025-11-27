Un viaggio epico tra cultura, storia e spettacolo che celebra l’eccellenza italiana e i valori sociali con eventi indimenticabili è stato premiato ai Bea

A cinque mesi dalla conclusione del suo epico giro del mondo, l’Amerigo Vespucci si conferma protagonista assoluta degli eventi internazionali, conquistando i Bea – Best Event Awards, considerati gli “oscar” del settore. Il progetto Tour Mondiale Vespucci-Villaggio Italia, nato dall’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto e sostenuto da 11 ministeri insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ottenuto il massimo riconoscimento.

La nave più bella del mondo ha così consolidato la sua reputazione globale, portando l’Italia sotto i riflettori internazionali per la capacità di raccontare valori sociali e culturali attraverso esperienze immersive. Il progetto, sviluppato in partnership pubblico-privato tra Difesa Servizi Spa e l’agenzia Ninetynine, ha dimostrato come un’iniziativa culturale possa diventare un potente strumento di promozione del brand Italia nel mondo.

Premio alla Fase Mediterranea del progetto

Uno degli aspetti premiati dell’edizione 2025 è stata la Fase Mediterranea, durante la quale l’Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia hanno visitato nove città italiane, trasformando ogni tappa in un’esperienza culturale e sociale unica.

Il progetto ha valorizzato l’inclusione sociale collaborando con il ministero delle Disabilità, promuovendo i diritti delle persone con disabilità e sensibilizzando su tematiche di uguaglianza. Questo approccio ha permesso di combinare attività istituzionali, iniziative educative e intrattenimento, rendendo ogni evento un vero e proprio racconto del patrimonio italiano, capace di coinvolgere cittadini, istituzioni e imprese.

La narrazione durante il tour non si è limitata agli aspetti culturali: attraverso mostre immersive, installazioni interattive e strumenti digitali, i visitatori hanno potuto vivere un’esperienza unica, in grado di unire tradizione, innovazione e spettacolo.

Il successo di questa fase è stato confermato dai riconoscimenti ricevuti sia a livello nazionale che internazionale, con premi per il miglior evento delle pubbliche istituzioni, miglior evento B2B e miglior evento no-profit e CSR, oltre a numerosi altri riconoscimenti per la gestione di progetti complessi e grandi show.

Altri premi: evento a Genova e conferenza stampa al Colosseo

Il ritorno dell’Amerigo Vespucci a Genova il 10 giugno 2025 ha segnato un momento simbolico di grande impatto, celebrato con un concerto dal vivo dell’orchestra Meravigliosa, composta da 250 musicisti provenienti dalle bande delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, e uno spettacolare show di 1.750 droni sincronizzati. Questo evento – premiato – ha saputo fondere tecnologia, arte e narrazione, offrendo ai partecipanti un’esperienza multisensoriale e emozionale.

La chiusura ufficiale del tour si è svolta al Colosseo, con una conferenza stampa innovativa – anch’essa premiata – che ha presentato dati economici, sociali e mediatici straordinari, sottolineando il ruolo dell’Amerigo Vespucci e del Villaggio IN Italia come strumenti di promozione del “Sistema Italia” nel mondo.

La combinazione di eventi fisici e digitali ha ridefinito il concetto di celebrazione istituzionale, trasformandolo in un racconto corale di orgoglio nazionale, innovazione e tradizione.

L’evento ha inoltre rafforzato il posizionamento dell’Italia come eccellenza culturale globale anticipando nuovi progetti internazionali, con una tappa speciale già programmata a New York per il 2026 per la nave più bella del mondo e il Villaggio Italia continuando così a raccontare la storia e il talento italiano a livello mondiale.