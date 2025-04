Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

L’amatissimo veliero della Marina Militare Italiana conosciuto con il soprannome di “nave più bella del mondo” sta facendo un incredibile tour del Mediterraneo. Nel 2025, dopo aver attraversato cinque continenti con tappa in 30 Paesi e 35 porti, è tornato in Italia e ha iniziato le tappe da Trieste toccando poi Venezia e altre località. Dal 16 al 22 aprile è il turno di Taranto: la città pugliese ospiterà alcuni eventi e l’opportunità di salire a bordo gratis. L’esperienza è assolutamente da non perdere.

L’Amerigo Vespucci a Taranto si può visitare gratuitamente

Il tour del Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci con visite gratuite continua: dal 16 al 22 aprile la nave della Marina Militare Italiana arriva a Taranto e, con prenotazione online, è possibile salire a bordo scoprendo le meraviglie di quella che è soprannominata la nave più bella del mondo. Consigliamo però di tenere sotto controllo il sito ufficiale dell’iniziativa: il maltempo che si sta per abbattere sulla Penisola coinvolge la regione Puglia e per questo motivo il programma potrebbe cambiare.

Tra gli eventi da non perdere durante la tappa a Taranto ci sono:

Imbroccamento dei pennoni . Il 17 aprile di mattina a bordo della nave si simboleggerà il lutto per la Passione di Cristo;

. Il 17 aprile di mattina a bordo della nave si simboleggerà il lutto per la Passione di Cristo; Eventi serali 17 aprile . Celebrazione della Santa Messa in “Coena Domini” nella Cappella San Leonardo al Castello Aragonese e dalle ore 21 la tradizionale visita della confraternita del Carmine sul ponte principale della nave;

. Celebrazione della Santa Messa in “Coena Domini” nella Cappella San Leonardo al Castello Aragonese e dalle ore 21 la tradizionale visita della confraternita del Carmine sul ponte principale della nave; Consegna dei premi agli studenti vincitori del concorso “Il mare è…”, incentrato sulla Giornata del Mare e dedicato al mondo subacqueo;

agli studenti vincitori del concorso “Il mare è…”, incentrato sulla Giornata del Mare e dedicato al mondo subacqueo; Proiezione del film “Il Comandante” presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia il 19 aprile su prenotazione.

Come visitare l’Amerigo Vespucci gratis

Per visitare l’Amerigo Vespucci gratis a Taranto bisogna semplicemente effettuare una prenotazione online tramite il sito ufficiale. Dopo aver raggiunto il portale del Tour Vespucci sarà sufficiente:

Scegliere la tappa desiderata, in questo caso quella di Taranto;

Cliccare sulla data e l’ora desiderata;

Inserire i dati personali consci del fatto che sarà possibile fare al massimo 4 ingressi a testa;

Conservare il QR Code che viene fornito a fine prenotazione e mostrarlo all’ingresso.

La prenotazione online è obbligatoria, non è possibile accedere senza un biglietto precedentemente registrato ma è del tutto gratuito. L’occasione è davvero ghiotta, non bisogna farsela scappare.

Qualche consiglio per salire a bordo della nave più bella del mondo

Portare con sé il QR Code con cui poter accedere e recarsi almeno 20 minuti prima dell’ingresso sul posto così da non arrivare in ritardo. Si può entrare infatti solo per una finestra tra i 15 minuti prima e 15 dopo l’orario scelto.

Attenzione all’abbigliamento. Prediligere scarpe comode e capi confortevoli è fondamentale. Vietate invece scarpe aperte o con il tacco.

Gli animali devono restare a terra, chi si muove con i propri cani dovrà prevedere di alternarsi con i propri familiari o una persona fidata a cui affidarlo durante la visita.

Passeggini, carrozzine e oggetti ingombranti non possono essere portati a bordo.

In caso di maltempo il programma potrebbe cambiare, per questo è fondamentale consultare il sito ufficiale dove vengono riportati tutti gli aggiornamenti.

Il Villaggio IN Italia da scoprire

Ad accompagnare il veliero nelle tappe anche il Villaggio IN Italia, un appuntamento in cui vengono raccontate tutte le eccellenze del made in Italy con una promozione importante sostenuta dall’adesione di 12 ministeri. Nei 5 continenti e 35 Paesi toccati i prodotti più amati e i tratti caratteristici dell’Italia in termini di innovazione, gastronomia, scienza, tecnologia sono stati condivisi con gli oltre 400.000 visitatori.