Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Ufficio stampa Visitare gratis l'Amerigo Vespucci a Gaeta

Viene soprannominata “la nave più bella del mondo” e già a vederla in foto non è complicato capire perché: stiamo parlando dell’Amerigo Vespucci, il veliero simbolo della Marina Militare italiana diventata protagonista del Tour Mediterraneo 2025. Il mezzo ricco di fascino ha toccato 30 Paesi e 35 porti e tra queste ci sono alcune tappe in Italia. Nuova tappa? Dal 24 al 27 maggio l’Amerigo Vespucci arriva a Gaeta e sarà possibile visitarla gratis.

L’Amerigo Vespucci arriva a Gaeta

Geata è protagonista di un evento importante: l’arrivo dell’Amerigo Vespucci che si inserisce nel tour Mediterraneo 2025.

Dopo aver toccato altre città durante il tour come Brindisi, Taranto, Palermo, Napoli, Cagliari, il 24 maggio è il turno del Lazio. Cittadini e istituzioni sono pronti a godersi il momento, avendo l’opportunità di salire a bordo gratuitamente il 25 e il 26 maggio previa prenotazione.

Elena Palazzo, assessore al Turismo, Ambiente e Sport ha rivelato in un’intervista riportata da LatinaToday che accogliere un simbolo tanto importante della storia navale nazionale è una vera e propria opportunità sia per i cittadini sia per poter promuovere il territorio della regione Lazio. L’inziativa, infatti, si inserisce ina una strategia più completa di rilancio turistico che coinvolge in modo diretto Gaeta.

Dopo il termine dell’evento la nave della Marina Militare ripartirà proseguendo il suo viaggio verso Civitavecchia dove si fermerà dal 28 maggio al 3 giugno.

Fonte: Ufficio stampa

Vespucci incontra la cultura: l’iniziativa che coinvolge i musei

Una novità interessante è il progetto “Il Vespucci incontra la cultura”, un’iniziativa che coinvolge l’apertura di musei e altre esposizioni delle città toccate dal tour. L’accordo siglato dal Ministero della Cultura coinvolge altri 12 ministeri che sostengono il progetto: durante le giornate di sosta i cittadini potranno visitare non solo il veliero ma anche diversi musei nazionali e istituti culturali coinvolti ottenendo una significativa riduzione sugli ingressi.

Come visitare la celebre nave scuola della Marina Militare

Il veliero arriva a Gaeta e apre le porte ai visitatori nelle giornate del 25 e 26 maggio gratuitamente. Dal 12 maggio risultano attive le prenotazioni obbligatorie tramite il sito ufficiale del tour. Basterà compilare i dati anagrafici e concludere la procedura per ottenere il ticket gratuito; ogni prenotazione dà modo di accedere ad un massimo di 4 persone (attualmente le prenotazioni sono sold out).

Le visite si svolgeranno il 25 maggio dalle 14 alle 21 e il 26 maggio dalle 15 alle 18:30 durando circa 25-30 minuti. Il percorso coinvolgerà solo le aree esterne e non sono previste guide ufficiali ma il personale di bordo sarà presente e pronto ad interagire.

Le iniziative del Villaggio IN Italia

Ogni tappa farà promozione del made in Italy e delle eccellenze della nostra Penisola. Per questo motivo sarà presente anche a Gaeta l’iniziativa Villaggio IN Italia che dà modo di esplorare e scoprire esposizioni tematiche e laboratori interattivi.