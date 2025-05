Fonte: iStock La nave Amerigo Vespucci fa tappa a Reggio Calabria

Dopo aver attraversato mari e oceani e toccato i cinque continenti, l’Amerigo Vespucci (emblema galleggiante della tradizione navale italiana) torna ad attraccare in Calabria per la seconda volta nel corso del suo attuale tour. La nave scuola della Marina Militare, famosa per l’inconfondibile silhouette a tre alberi e per la lunga storia al servizio della formazione marittima, sarà ormeggiata nel porto di Reggio Calabria dal 5 al 7 maggio 2025. La tappa reggina rappresenta una delle più attese del viaggio italiano, che ha già toccato porti come Trieste, Venezia, Brindisi e Taranto, e che si concluderà a Genova il 10 giugno.

Per i cittadini e i turisti che si troveranno in città in quelle date, l’appuntamento con la Vespucci rappresenta un’occasione irripetibile: quella di ammirare da vicino non solo una nave d’epoca perfettamente conservata, ma anche un cimelio vivente di storia nazionale, simbolo di eccellenza marinara e ambasciatrice del Made in Italy nel mondo.

L’Amerigo Vespucci a Reggio Calabria

Costruita nei primi anni Trenta del Novecento e varata ufficialmente il 22 febbraio 1931, l’Amerigo Vespucci è oggi il più antico veliero ancora in servizio nella Marina Militare Italiana. Ma la sua età anagrafica non ne scalfisce il fascino: al contrario, ogni dettaglio della nave, dalle finiture in ottone alle vele spiegate, racconta un patrimonio ricco di competenze tecniche, passione per il mare e disciplina militare.

Dopo la sosta a La Valletta e a Porto Empedocle, il veliero approderà nel porto di Reggio Calabria, dove resterà attraccato dal 5 al 7 maggio, così da consentire l’accesso gratuito ai visitatori che avranno prenotato per tempo. Non è prevista una visita guidata formale, ma l’equipaggio (composto in buona parte da allievi dell’Accademia Navale e da personale esperto) sarà disponibile per rispondere alle domande e condividere curiosità e aneddoti legati alla vita di bordo.

Per motivi di sicurezza e tutela della nave, vanno rispettate alcune regole: è consigliato l’uso di scarpe chiuse e comode, mentre sono vietate scarpe aperte, con il tacco, così come passeggini, carrozzine e animali domestici. L’unica eccezione è prevista per i cani di piccola taglia, ammessi soltanto se tenuti in braccio.

Come visitare la nave scuola più antica della Marina Militare

Visitare l’Amerigo Vespucci è un vero e proprio tuffo nella cultura marittima italiana, tra tradizione e innovazione. Durante il tour a bordo, sarà possibile attraversare i ponti in legno levigato, esplorare le cabine ufficiali e avvicinarsi agli antichi strumenti di navigazione conservati con cura. La nave, che da decenni svolge una funzione centrale nell’addestramento degli allievi ufficiali della Marina, è anche impegnata in progetti di sostenibilità ambientale e tutela del patrimonio marino, grazie a collaborazioni consolidate con enti come l’UNICEF e il WWF.

Ogni angolo della nave racconta una storia: dalla routine quotidiana dell’equipaggio alle missioni di rappresentanza in giro per il mondo, fino ai lunghi periodi in mare aperto durante i quali giovani cadetti imparano non solo a manovrare vele e timoni, ma anche a convivere, collaborare e rispettare le gerarchie.

Prenotazioni gratuite e Villaggio IN Italia: come partecipare

Per accedere alla visita dell’Amerigo Vespucci a Reggio Calabria è indispensabile prenotare con anticipo. L’ingresso è gratuito, ma i posti disponibili si esauriscono in tempi brevissimi non appena viene aperta la piattaforma di prenotazione sul sito ufficiale della nave.

Chi riuscirà ad assicurarsi un posto avrà anche accesso al Villaggio IN Italia, spazio espositivo itinerante allestito in prossimità del veliero in ogni città ospitante. Il villaggio è pensato per offrire un’esperienza complementare alla visita della nave, con mostre interattive, laboratori educativi e installazioni multimediali dedicate alla cultura del mare, alla tecnologia navale e alle attività della Marina Militare nel mondo. Per la tappa reggina, il Villaggio sarà aperto il 5 maggio dalle 10:30 alle 19:00 e il giorno successivo dalle 09:30 alle 20:30.

Dopo Reggio Calabria, la nave proseguirà il viaggio verso sud e poi risalirà la penisola, facendo scalo a Palermo (8–11 maggio), Napoli (13–16 maggio), Cagliari (19–22 maggio), Gaeta (24–27 maggio), Civitavecchia (28 maggio–3 giugno), Livorno (4–8 giugno), per poi approdare a Genova il 10 giugno, dove si concluderà il tour.