L’Amerigo Vespucci fa tappa ad Ancona (ma è già sold out)

Fonte: Ufficio stampa La nave Amerigo Vespucci fa tappa ad Ancona

Dopo la tappa di Trieste e quella di Venezia del 28-30 marzo prossimi, la Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo della Marina Militare Italiana arriva anche al porto di Ancona per il suo Tour Mediterraneo. L’ammiraglia potrà essere visitata l’1 e 2 aprile. Le prenotazioni per visitare la nave ad Ancona sono state aperte il 18 marzo e sono andate subito esaurite.

L’Amerigo Vespucci ad Ancona

La nave scuola può essere visitata gratuitamente, previa prenotazione online, martedì 1 e mercoledì 2 aprile presso il Molo Clementino, anche se la Vespucci arriverà nel porto di Ancona, uno dei principali porti italiani per traffico passeggeri, il 31 marzo, proveniente dalla tappa precedente veneziana. Orari di visita: 1 aprile 15:30 – 20:00; 2 aprile 17:00 – 21:00. La visita della Vespucci non è guidata, ma i membri dell’equipaggio saranno felici di rispondere a tutte le domande lungo il percorso.

Cosa aspettarsi durante le visite a bordo

Esplorare l’interno della nave, scoprendo le cabine degli ufficiali, i ponti e gli strumenti di navigazione storici;

Approfondire la storia e le missioni dell’Amerigo Vespucci, grazie alle guide esperte presenti durante il tour;

Ammirare l’artigianato navale che rende unico questo veliero, considerato un simbolo di eccellenza italiana nel mondo.

Da sapere: si consiglia di indossare scarpe comode durante la visita a bordo. Non sono ammesse scarpe aperte o con il tacco. Gli animali non sono permessi; i cani di piccola taglia possono essere portati solo in braccio. Non sono consentiti passeggini né carrozzine.

Come prenotare e visitare gratis l’Amerigo Vespucci?

Come già accennato, le visite a bordo dell’Amerigo Vespucci sono gratuite, ma è necessario prenotare con anticipo. Le prenotazioni sono disponibili esclusivamente tramite il sito ufficiale o i profili social ufficiali del Tour Mediterraneo. È importante tenere d’occhio gli aggiornamenti sui canali social per conoscere l’apertura delle prenotazioni e altre novità. La prenotazione può essere effettuata per un massimo di quattro persone e darà accesso gratuito alla nave Vespucci e al Villaggio IN Italia.

Ogni porto è un’occasione per vivere un’esperienza unica, con un programma di attività che unisce tradizione e innovazione. Il Villaggio IN Italia, allestito in ogni tappa, completa l’offerta culturale con esposizioni tematiche e laboratori interattivi.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra diversi enti istituzionali, tra cui il ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è organizzato da Difesa Servizi Spa. Questo progetto sottolinea l’importanza di valorizzare il patrimonio storico e culturale italiano, promuovendo al contempo un turismo accessibile e sostenibile.

Dopo essere stata impegnata per 20 mesi nel tour mondiale, aver percorso oltre 46mila miglia, raggiunto 35 porti, toccato 5 continenti ed essere stata indicata come Chiesa Giubilare per il Giubileo 2025 (a bordo c’è un edificio religioso), la nave Amerigo Vespucci è dunque arrivata anche in Italia, per la gioia di tutti gli italiani.