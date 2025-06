Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Ufficio Stampa Eventi e iniziative per l'Amerigo Vespucci a Livorno

Tutti la conoscono come “la nave più bella del mondo” e il soprannome dell’Amerigo Vespucci non potrebbe essere più azzeccato. La nave, che rappresenta la Marina Militare italiana, ha solcato i mari attraverso il Tour Mediterraneo 2025 facendo tappa in 30 Paesi e 35 porti, tra cui numerosi stop proprio sul territorio nazionale. Nuovo appuntamento previsto a Livorno: dal 4 all’8 giugno il veliero storico arriva nella città toscana e può essere visitato gratis.

L’Amerigo Vespucci arriva a Livorno

Il programma che attende Livorno per l’approdo dell’Amerigo Vespucci è davvero ghiotto: dal 4 all’8 giugno sarà possibile partecipare ad eventi e iniziative collegate. Attenzione, la visita a bordo è ormai sold out ma è ancora possibile osservare il veliero ormeggiato e scattare qualche foto, oltre ovviamente alle tante attività connesse da non perdere.

Un orgoglio tutto italiano quello dell’iconica nave scuola della Marina Militare che attracca al molo Capitaneria per la penultima tappa del Tour Mediterraneo 2025 prima del gran finale atteso a Genova. Tutto partirà con la cerimonia di benvenuto con presenti autorità civili e militari, la Banda della Brigata Folgore e la Fanfara dell’Accademia Navale. A rendere il tutto ancora più solenne? I gonfaloni della Repubblica Marinara di Pisa che effettueranno un corteo storico.

Tra gli appuntamenti più suggestivi da segnare in agenda c’è quello del 6 giugno che vedrà protagonisti i paracadutisti dell’Esercito del Reggimento Tuscania che si lanceranno lasciando tutti a bocca aperta. Ad accompagnare il programma, ci saranno screening sanitari gratuiti, il concerto “Mascagni al calasole” al tramonto e l’anteprima “1000 Miglia” accompagnata da un’esposizione di auto d’epoca. Da non perdere poi le iniziative inclusive in collaborazione con il Ministero per le Disabilità e la presentazione del libro “Nave Scuola Amerigo Vespucci – Orgoglio Italiano”.

Amerigo Vespucci incontra la cultura: le iniziative

La visita all’Amerigo Vespucci è una scusa per prolungare una visita culturale. Le iniziative collegate all’approdo coinvolgono non solo il veliero stesso ma numerosi musei e poli espositivi che valorizzano il patrimonio artistico e storico proponendo l’ingresso a tariffe agevolate. L’obiettivo? Dar vita ad un legame tra tradizione e ricchezza dei territori italiani, trasformando ogni tappa del tour in un’occasione per riscoprire storia e arte.

Fonte: Ufficio Stampa

Come visitare l’Amerigo Vespucci a Livorno

Dal 4 all’8 giugno la nave della Marina Militare italiana arriva al porto di Livorno e, proprio come per le altre città, ha dato modo di salire a bordo gratuitamente con obbligo di prenotazione. L’iniziativa è già sold out: andando sul sito ufficiale non sono più disponibili posti e dunque il sogno di poter salire a bordo del mitico veliero slitta alla prossima tappa che sarà quella conclusiva a Genova attesa per il 10 giugno.

Il villaggio IN Italia festeggia le eccellenze italiane

Come per tutto il tour del Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci anche a Livorno è attesa la tappa del Villaggio IN Italia che sarà allestito con mostre, laboratori didattici e attività che valorizzano l’artigianalità made in Italy famosa in tutto il mondo. Insomma, nonostante sia già sold out è possibile osservare la sua magnificenza dall’esterno e godersi i tanti eventi in programma.