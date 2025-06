Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: Getty Images Cerminia di inaugurazione Amerigo Vespucci

Dal 10 al 15 giugno 2025, l’Amerigo Vespucci – la celebre nave scuola della Marina Militare – approderà nel Porto Antico di Genova, penultima tappa del tour mondiale e del Tour Mediterraneo che si concluderà a La Spezia (tenete d’occhio l’apertura delle prenotazioni), dopo aver raggiunto 5 continenti, 30 Paesi, 35 porti e dopo aver percorso oltre 46mila miglia nautiche. Sei giorni da vivere nel Villaggio Italia, fra mostre, eventi culturali e visite gratuite a bordo su prenotazione. Un’occasione imperdibile per riscoprire Genova con occhi diversi, fra mare, storia e spettacolo. A questa importantisisma tappa si aggiunge anche lo show del passaggio delle Frecce Tricolori.

L’arrivo del Vespucci rappresenta un momento simbolico per la città e celebra il legame tra Genova e il mare. L’evento non è solo un’attrazione turistica, ma anche un’occasione per riflettere sulle eccellenze italiane nei settori della formazione navale, della cultura e dell’artigianato. Il Villaggio Italia sarà il centro pulsante delle attività con tanti eventi per celebrare e condividere il racconto dei due anni di tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci.

Un luogo studiato per ogni fascia d’età, capace di unire divulgazione, spettacolo e orgoglio nazionale. Grazie alla partecipazione delle Forze Armate, delle istituzioni locali e dei cittadini, il Porto Antico si trasformerà per sei giorni in una vetrina internazionale. Un appuntamento da non perdere per vivere Genova in una veste unica e suggestiva.

Visite gratuite a bordo dell’Amerigo Vespucci

L’accesso all’Amerigo Vespucci è gratuito ma bisogna prenotarsi sul sito ufficiale. La registrazione è nominale e si può fare per un massimo di 4 persone.

L’esperienza a bordo consente di scoprire da vicino gli ambienti della nave scuola, tra cui il ponte di coperta, le sale di comando e gli spazi dedicati all’addestramento. Il personale della Marina Militare sarà pronto a raccontare la storia e le curiosità del veliero a tutti i visitatori che saliranno a bordo.

Questa è sicuramente un’occasione unica per adulti e bambini che potranno così vivere la magia della navigazione tradizionale. Dopo aver effettuato la registrazione, occorrerà presentarsi allo staff di accredito presso il Villaggio Italia con il QR code unico e i documenti di identità indicati in fase di prenotazione. L’accesso alla coda per la visita è consentito dai 15 minuti antecedenti a 15 minuti successivi all’orario prenotato. Consigliata calzatura comoda per la visita a bordo della nave. I giorni e gli orari disponibili sono i seguenti ma purtroppo le visite sono già sold out.

11 giugno: 18:00–20:00

12 giugno: 14:00–18:00

13 giugno: 14:00–20:00

14 giugno: 13:00–16:00 e 17:00–20:00

Il Villaggio Italia al Porto Antico

Nel cuore del Porto Antico, il Villaggio Italia accoglierà i visitatori, dalla mattina alla sera, con contenuti esclusivi e il racconto del tour mondiale della nave. Teatro di mostre e aree tematiche – dall’arte “MaMà Dots” alla rassegna “Donne d’Europa”, dalla mostra multimediale “Ocean Stories” alla mostra fotografica “Amerigo Vespucci on board!”, dalla presentazione della docufiction “Vespucci, il villaggio più lungo” alla mostra “Italia geniale – design enables” – il Villaggio sarà animato da eventi ogni giorno.

Sarà presente anche uno spazio espositivo dedicato ai partner istituzionali e culturali del tour, oltre a corner informativi e attività per le scuole. Un punto di riferimento dinamico e inclusivo, pensato per coinvolgere i cittadini e i turisti in un’esperienza immersiva. Sul sito ufficiale dell’Amerigo Vespucci è presente la mappa per orientarsi tra le varie aree del Villaggio.

Per arricchire questa esperienza ci saranno anche diverse esibizioni: dalla Banda Musicale della Marina Militare alla Fanfara 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, dalla Banda Musicale della Brigata Paracadutisti “Folgore” alle Frecce Tricolori.

Il programma (con le Frecce Tricolori)

Un fitto calendario scandisce i giorni al Villaggio Italia. Ogni giornata sarà arricchita da talk tematici, attività educative per bambini, laboratori creativi e momenti istituzionali. I temi trattati spazieranno dall’ambiente alla navigazione, dall’innovazione tecnologica alla storia delle Forze Armate italiane. Non mancheranno interventi di ospiti illustri, testimonial e rappresentanti delle istituzioni.

L’area eventi, dotata di sedute e schermi, permetterà ai visitatori di seguire le conferenze anche in modalità live streaming. Spazio anche all’enogastronomia ligure, con corner degustazione e prodotti tipici locali.

Fonte: Getty Images

Martedì 10 giugno, per celebrare l’arrivo dell’Amerigo Vespucci e la Giornata della Marina, le Frecce Tricolori sorvoleranno il cielo anche in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la giornata si concluderà con uno spettacolo di droni.

Ore 9:15: ormeggio dell’Amerigo Vespucci nel Porto Antico di Genova,

cerimonia di apertura della Giornata della Marina presso ponte Parodi,

conferenza “Il turismo nautico come risorsa” a cura del Ministero del Turismo,

talk “Ansa presenta: Il Vespucci incontra le eccellenze del territorio”,

presentazione della docufiction “Vespucci, il viaggio più lungo”,

dalle ore 20:00 alle 22:30: cerimonia di chiusura del tour mondiale della nave a ponte Parodi, con la partecipazione di Serena Autieri, Veronica Maya e Antonella Clerici, esibizione di 250 musicisti dell’Orchestra Meravigliosa, coro del Teatro Carlo Felice, show di droni e spettacolo pirotecnico di chiusura.

“Il Vespucci incontra la cultura” – offerta museale

Grazie al progetto “Il Vespucci incontra la cultura”, promosso dal ministero della Cultura e da Difesa Servizi S.p.A., si tende a promuovere il patrimonio museale italiano dando la possibilità di esplorare i musei nazionali e i luoghi della cultura delle città visitate dalla Nave Scuola Amerigo Vespucci, con una speciale riduzione sul biglietto d’ingresso durante la sua permanenza.

A Genova sarà possibile visitare – previa prenotazione – Palazzo Reale e Palazzo Spinola. Dopo la prenotazione, tramite il sito ufficiale dell’Amerigo Vespucci, si riceverà un QR code da presentare alla biglietteria del museo per ottenere la tariffa ridotta. Il codice è valido per massimo 4 persone e non include la visita a bordo della nave.

A Genova, l’occasione è doppia: visitare uno dei velieri più affascinanti al mondo e riscoprire le meraviglie barocche dei palazzi storici cittadini. I musei coinvolti proporranno, per l’occasione, aperture straordinarie, visite guidate e percorsi tematici. La promozione rappresenta un’opportunità concreta per sostenere la cultura locale e ampliare l’esperienza turistica in città.