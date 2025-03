Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

L’Amerigo Vespucci, la celebre nave scuola della Marina Militare Italiana, farà tappa nel porto di Ortona dal 4 al 6 aprile. Ci sarà per i visitatori la fantastica opportunità di salire a bordo gratuitamente. Questa esperienza rappresenta un evento imperdibile per grandi e piccoli appassionati di storia, mare e navigazione. Si potrà così ammirare da vicino quella che viene considerata “la nave più bella del mondo“, rientrata in Italia dopo essere approdata in 35 porti nei 5 continenti.

Ecco tutte le informazioni utili su come prenotare la visita nel porto abruzzese, quarta tappa del tour Mediterraneo.

L’Amerigo Vespucci a Ortona

A Ortona le visite a bordo dell’Amerigo Vespucci e al Villaggio IN Italia saranno consentite il 4 a il 5 aprile 2025. Le visite prevedono un percorso guidato con spiegazioni da parte dell’equipaggio sulla storia e le caratteristiche del veliero. La prenotazione online, per poter salire a bordo, è già attiva. Si consiglia di non lasciarsi sfuggire questa occasione e di effettuare la registrazione con anticipo, in quanto i posti disponibili tendono ad esaurirsi rapidamente.

Visitare l’Amerigo Vespucci è un’esperienza unica per scoprire da vicino il fascino della navigazione d’epoca e la tradizione marinara italiana.

Come visitare la nave scuola della Marina Militare

Entrando nel sito ufficiale del Tour Vespucci, si potrà effettuare la prenotazione online che consente l’accesso all’Amerigo Vespucci durante la tappa di Ortona. Ecco come procedere:

entrare nel sito ufficiale Tour Vespucci;

scegliere la località;

selezionare giorno e orario in cui si intende visitare l’Amerigo Vespucci;

inserire i propri dati personali – ogni persona potrà prenotare un massimo di 4 ingressi;

al termine della procedura si riceverà un QR code univoco e valido per tutte le persone comprese nella prenotazione;

all'ingresso dell'Amerigo Vespucci si dovrà mostrare il QR code e il documento d'identità chiesto in fase di registrazione.

La prenotazione è obbligatoria per gestire il grande afflusso di visitatori e garantire un’esperienza ordinata e sicura per tutti.

Consigli per visitare “la nave più bella del mondo”

L’Amerigo Vespucci sarà aperta ai visitatori in fasce orarie prestabilite. Generalmente le visite durano circa 30 minuti, così da permettere a un numero più ampio di persone di accedere alla nave. Di seguito alcuni consigli e informazioni da sapere:

l’accesso è consentito da 15 minuti prima fino a 15 minuti dopo l’orario scelto;

indossare scarpe comode – non sono ammesse scarpe aperte o con il tacco – e abbigliamento adeguato;

– non sono ammesse scarpe aperte o con il tacco – e abbigliamento adeguato; non sono ammessi animali;

è vietato portare a bordo oggetti ingombranti come passeggini o carrozzine;

in caso di maltempo, si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sulle modalità di accesso attraverso il sito ufficiale. L’evento può essere annullato a partire da 2 ore prima dell’inizio.

Il Villaggio IN Italia e le eccellenze del Made in Italy

Insieme al veliero, durante il Tour Mediterraneo, ci sarà anche il Villaggio IN Italia. Un luogo di racconto e condivisione del progetto “Tour Mondiale – Villaggio Italia”. Questo, voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha visto l’adesione di 12 ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy.

Durante il Tour Mondiale, infatti, sono stati portati in giro per il mondo quei tratti caratteristici che fanno dell’Italia un Paese apprezzato da tutti. Nei 5 continenti sono state condivise, con oltre 400.000 visitatori, la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria dell’Italia.