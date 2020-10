Alitalia riapre il lungo raggio a prezzi stracciati

editato in: da

Alitalia, compagnia aerea per eccellenza italiana, ci prova e riapre finalmente il lungo raggio. Molti, infatti, sono i Paesi stranieri che hanno spalancato le frontiere anche per gli italiani e tanti altri sono i concittadini che han voglia di raggiungere l’altra parte del mondo. Tante le destinazioni in cui atterrare, partendo dagli aeroporti di tutta Italia, e soprattutto a prezzi stracciati.

In primis New York, città in cui ci sono davvero moltissime cose da vedere e raggiungibile dal 25 ottobre 2020 e a partire da soli 473 euro andata e ritorno.

Altra meta che raggiungerà Alitalia a partire dal 18 dicembre 2020 è Malé, capitale di uno degli arcipelaghi più desiderati in assoluto: le Maldive. Anche in questo caso il costo del biglietto a/r parte da prezzi veramente stracciati: 469 euro.

Anche l’Argentina vedrà atterrare di nuovo i velivoli Alitalia e dal 19 dicembre 2020. In particolare si ritornerà a Buenos Aires, una delle più grandi città del Sud America e del mondo intero, e con biglietti (sempre andata e ritorno) che partono da soli 449 euro.

Non da meno è il Brasile, Alitalia infatti, tornerà a volare a San Paolo, città di meraviglie e contrasti, dal giorno 15 dicembre 2020 e con un prezzo di soli 449 euro a/r.

Il Giappone, terra incantevole e di incredibili realtà, vedrà arrivare gli aerei italiani a Tokyo, sempre al passo con i tempi, caotica, ma perfettamente organizzata, dal giorno 1 marzo 2021 e a partire da soli 469 euro e per entrambe le tratte.

Altro luogo da raggiungere grazie ai voli a lungo raggio Alitalia è Miami, dove chilometri e chilometri di spiagge bianchissime si alternano a quartieri di lusso. Sarà possibile farlo dal 2 marzo 2021. Il Costo? Anche in questo caso è stracciato: 430 euro andata e ritorno.

Oppure, non vi manca un po’ la California? Niente paura, i velivoli Alitalia ci riporteranno a Los Angeles, città dalle mille facce e attrazioni e a partire dal 3 marzo 2021 e per soli 473 euro a/r.

Altra tratta che riaprirà i battenti è quella verso Boston, la culla del Nuovo Continente e la più inglese delle città americane, dal giorno 2 marzo 2021 e per un prezzo di soli 363 euro andata e ritorno.

Infine, l’ultima destinazione sarà Nuova Delhi, dal fascino enorme e indiscusso, che vedrà atterrare i voli Alitalia a partire dal giorno 2 Marzo 2021 e per soli 419 euro a/r.

Non resta che scegliere la destinazione e ripartire per un viaggio intercontinentale, anche se è sempre bene ricordare che potrebbero verificarsi alcune variazioni all’operativo dei voli in conseguenza delle decisioni da parte delle Autorità Nazionali in merito all’evoluzione del Covid-19. Ricordiamo, inoltre, che acquistando entro il 31 dicembre 2020 il cambio volo è sempre gratuito.