Miami, 5 esperienze imperdibili per scoprire l’assolata città della Florida

editato in: da

È la città del mare e dello shopping, dove ogni anno migliaia di turisti si recano per trascorrere vacanze da sogno: Miami è una delle mete preferite d’oltreoceano, con le sue bellissime spiagge e tante attrazioni notturne. Che abbiate già potuto ammirare il suo splendore da vicino oppure la conosciate soltanto dalle immagini viste in televisione, è sempre il momento giusto per un viaggio in questa fantastica località.

Se siete già in procinto di organizzare la vostra prossima vacanza a Miami, abbiamo scelto per voi cinque esperienze incredibili che dovreste proprio inserire nella vostra to-do list: scopriamole insieme.

Fare un bagno a South Beach

Spiagge assolate, gente abbronzata che si diverte e acque cristalline che rispecchiano la calda luce di Miami: inutile dire che chiunque si trovi in vacanza da queste parti non può fare a meno di trascorrere qualche ora a South Beach. È una delle spiagge preferite di Miami, a pochi passi dalla città, ed è oggi una zona turistica molto affollata. Passeggiare lungo la famosa Ocean Drive, che si affaccia sul mare, è un’esperienza davvero sublime.

Quando poi il caldo si fa troppo intenso, significa che è giunto il momento di un bel tuffo: l’oceano è a due passi, e le sue acque limpide vi attendono con impazienza.

Scoprire il Wynwood Art District

Fino a pochi anni fa, questo quartiere era un‘area industriale abitata prevalentemente da portoricani, e di certo non aveva nulla di interessante da offrire ai turisti. Ma negli anni 2000 l’intera zona è stata letteralmente trasformata in un museo a cielo aperto: artisti da tutto il mondo sono giunti a Wynwood per decorare i muri delle fabbriche abbandonate e dar loro così una nuova vita.

Oggi il Wynwood Art District è il cuore artistico della città di Miami, dove possiamo ammirare splendidi murales sorseggiando qualche buona birra artigianale, che viene prodotta proprio in alcune delle fabbriche rimesse a nuovo di questo quartiere.

Fare un giro a Downtown Miami

È il cuore pulsante di Miami, il centro economico e finanziario della città. Tra maestosi grattacieli che si stagliano oltre le nuvole e imponenti strade trafficate, i turisti possono scovare alcune piccole meraviglie nascoste. Se siete alla ricerca di un luogo dove fare shopping, d’altronde, è proprio qui che potrete trovare il famoso Bayside Marketplace, un enorme centro commerciale che ogni anno accoglie oltre 15 milioni di clienti.

Di notte, quando gli uffici spengono le luci e i palazzi si svuotano, le strade iniziano a pullulare di coloro che amano la movida: sono tantissimi i locali dove potrete divertirvi, in particolare nella zona di Park West.

Mangiare la Key Lime Pie

Tipico dolce di queste zone, la Key Lime Pie è una leccornia assolutamente da provare. Somiglia ad una classica cheesecake, ma possiede un gusto originale: viene infatti preparata utilizzando i lime molto diffusi sulle isole Keys (da cui il nome della torta), più piccoli e più aspri delle altre varietà che conosciamo.

In alcune ricette, la Key Lime Pie è arricchita da una dolcissima meringa che contrasta piacevolmente con il sapore forte del lime.

Passeggiare a Lincoln Road

La famosa zona pedonale di Miami Beach è un forziere ricco di perle tutte da scoprire. Negozi di souvenir e boutique di alta moda, ristoranti di ogni tipo e locali di intrattenimento: qui potrete trovare tutto ciò di cui avete bisogno, per rendere la vostra vacanza davvero indimenticabile.