L’albero di Natale più originale di sempre è all’aeroporto di Vilnius

In America, nella realtà e nei film, siamo soliti vedere decorazioni natalizie eccentriche e alberi di Natale che non passano inosservati. Quest’anno, però, il premio come migliore albero più originale di sempre, secondo noi, se lo aggiudica quello dell’aeroporto di Vilnius.

Gli alberi di Natale possono avere le forme più strane e possono essere più o meno costosi, a seconda delle decorazioni. Ci sono quelli addobbati con gioielli, quelli fatti interamente di luci, e altri ancora fatti di fiori, ma avete mai visto un albero realizzato con oggetti vietati in aereo?

Gli agenti di sicurezza dell’aeroporto di Vilnius hanno deciso di realizzare un albero con tutti gli oggetti che, ogni giorno, vengono confiscati ai viaggiatori. Il risultato è a dir poco originale.

Forbici verniciate d’argento per rendere l’albero più uniforme, coltelli di ogni tipo e dimensione, accendini, custodie per proiettili, tronchesi, e altri svariati oggetti. La cosa che viene subito spiegata guardando questo albero, è che ancora oggi sono veramente tanti i viaggiatori che ignorano le regole o che effettivamente non conoscono gli oggetti che possono essere trasportati nel bagaglio a mano. Assurdo forse, specialmente all’alba del 2020, ma è così.

L’intento dell’aeroporto di Vilnius è proprio quello di educare i passeggeri sull’importanza della sicurezza in aereo. Difficile pensare che, mentre si vola, qualcuno abbia bisogno di una spuntatina ai capelli o di un coltello per affettare il formaggio. L’albero, infatti, serve come una rappresentazione di cosa è ammesso portare nel bagaglio a mano.

Quindi, se viaggiate da o per Vilnius e non volete che i vostri oggetti finiscano sull’albero dell’aeroporto, fate bene attenzione a ciò che mettete nel vostro bagaglio. Ma questo vale, e deve valere, per ogni aeroporto e per ogni volo, albero di Natale o meno.

La nostra sicurezza è davvero fondamentale. Se, prima di partire per un viaggio, non avete presente le norme o non siete sicuri su cosa sia possibile imballare, potete controllare sul sito della compagnia aerea con cui volerete oppure in quello dell’aeroporto. In questo modo eviterete di vedervi sequestrare oggetti, ma anche inutili code e perdita di tempo, per voi e per gli altri passeggeri.