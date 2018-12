Air Italy: al via il primo volo diretto da Milano a Nuova Delhi

editato in: da

Nuove rotte inaugurate da Air Italy, da Milano a Delhi e a breve anche a Mumbai. Si lavora dunque per sfruttare il mercato indiano, in espansione, portando inoltre turisti in Italia, con milioni di euro spesi sul territorio nostrano.

Air Italy ha inaugurato la sua quarta destinazione intercontinentale nel 2018, proponendo un collegamento tra Milano Malpensa e Delhi grazie al proprio Airbus A330-200. Un annuncio importante, che segue quelli di New York, Miami e Bangkok. I clienti interessati potranno prendere il volo tre volte la settimana, precisamente il lunedì, il giovedì e il sabato. È inoltre possibile organizzare delle coincidenze, giungendo a Delhi via Milano ma partendo originariamente da Roma, Napoli, Palermo, Catania o Lamezia Terme.

Il primo viaggio da Milano verso Delhi è decollato lo scorso 6 dicembre. Per l’occasione ai passeggeri è stato fatto un particolare regalo, ovvero una dimostrazione di yoga. Sessione ovviamente breve, tenuta dall’insegnante Linda Gastadello. Un modo per entrare in contatto con l’antica cultura indiana.

Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy, ha confermato inoltre che il 13 dicembre verrà inaugurato il volo diretto Milano-Mumbai. Una seconda destinazione indiana dunque, con partenza da Malpensa, con la stessa frequenza settimanale. Nel solo 2018 saliranno dunque a cinque le rotte intercontinentali, con l’azienda che non intende però fermarsi qui. Sono infatti previste due nuove destinazioni nel 2019, con Los Angeles e San Francisco nel mirino. Il progetto prevede l’inaugurazione di questi ulteriori collegamenti a partire dal prossimo aprile.

L’ex Meridiana continua dunque a puntare su Milano e nello specifico sul mercato indiano, in costante espansione. Si va così a colmare un enorme voragine, come spiegato da Aldo Schmidt, responsabile aviation e marketing: “Sono 120mila i pax annui che volano a Delhi da Milano, ma soltanto il 40% usa voli diretti”. Ulteriore prestigio viene inoltre conferito a Malpensa, che ha registrato un incremento nei valori del traffico passeggeri pari all’11%. Dati relativi al 2018, che lo rendono tra gli scali più dinamici d’Europa.

Un processo che porterà inoltre guadagni sul nostro territorio, considerando le recenti rilevazioni Enit. Ben l’82.6% dei visitatori indiani alloggiano in hotel, con una spesa pari a 113 milioni di euro nel 2016, soprattutto nelle città d’arte.