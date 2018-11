Air Italy: 25% di sconto per volare in USA, India e Tailandia

editato in: da

Black Friday? Cyber Monday? Air Italy lancia la promozione “Turquoise is the new Black Friday“.

In una settimana in cui gli sconti “invadono” i portali di compagnie aeree e di navigazione, i siti di hotel e tour operator, la compagnia italiana con sede ad Olbia – Costa Smeralda e base operativa a Milano Malpensa, ha deciso di regalare ai viaggiatori super offerte sui voli a lungo raggio.

Con lo slogan “Imagine the world differently”, Air Italy – con questa sua esclusiva promozione – prenotando fino a lunedì 26 novembre, offre la possibilità di acquistare biglietti aerei al 25% di sconto per viaggiare poi tra l’8 gennaio e il 31 maggio 2019.

Le destinazioni? Stati Uniti, Tailandia, India. In particolare i biglietti scontati permettono di raggiungere dall’Italia New York, Miami (il cui primo volo diretto da Milano è decollato lo scorso giugno), Bangkok, Delhi e Mumbai. Voli diretti, che più volte a settimana partono da Milano Malpensa e che hanno comode connessioni da Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme e Olbia.

In Italia, del resto, Air Italy si sta largamente affermando: dallo scorso maggio opera nuovi collegamenti tra gli aeroporti italiani, al fine di consentire ottimali coincidenze con i voli intercontinentali su New York e Miami (attivi dall’estate scorsa), su Bangkok (dal settembre scorso) e sulle destinazioni che verranno aperte il prossimo dicembre: Delhi e Mumbai. Ma non solo: numerosi sono anche i voli operati su Accra, Cairo, Dakar, Lagos, Mombasa, e Zanzibar.

Scegliendo Air Italy, si vola verso Stati Uniti, India e Tailandia a bordo degli Airbus A330-200, che offrono fino a 24 posti nell’esclusiva cabina Business Class, per volare con il massimo comfort su sedili completamente reclinabili, assaporando un menu italiano accompagnato da una selezione di champagne e vini pregiati.

E poi il servizio Wi-Fi, un ampio programma di intrattenimento in volo e l’attenzione personalizzata da parte del personale di bordo. La cabina Economy, con 228 posti, punta anch’essa sul Wi-Fi, sull’intrattenimento e sul massimo comfort.

Per prenotare i voli al 25% di sconti, si va sul sito o sull’App. A seconda della rotta e della tariffa, lo sconto varia tra il 5% e il 25% (è escluso il periodo di viaggio tra il 15 e il 28 aprile 2019).