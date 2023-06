Agios Georgios beach, per un’estate in Grecia da sogno

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: iStock

La Grecia è un sogno balneare e, per trascorrere l’estate qui, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta: il mare è cristallino, le spiagge sono da cartolina e i panorami lasciano davvero senza fiato.

Tra tutte queste meraviglie, merita un approfondimento Agios Georgios beach, a una trentina di chilometri a sud ovest dalla città di Corfù.

Si tratta di una spettacolare baia nel paese di Agios Georgios, una delle zone più vivaci dell’isola, con ben 10 chilometri di spiagge attrezzate e spettacolari.

Agios Georgios, tra le spiagge più belle di Corfù

Se Corfù è un incanto, Agios Georgios beach non è assolutamente da meno e la sua bellezza si preannuncia già durante il viaggio per raggiungerla, lungo una strada che costeggia paesini tipici immersi in un paesaggio naturale lussureggiante tra frutteti, uliveti e mandorli.

Scendendo dalla collina di Pagi, ecco la baia che corre con il paese alle spalle, con tutti i servizi per i turisti tra cui strutture ricettive per il soggiorno.

Siamo nel pieno contatto con la natura, in un’oasi di tranquillità adatta a tutti, anche alle famiglie con bambini.

Le due sabbiose sono tutte da esplorare, mentre la morbida sabbia dorata invita a rilassarsi sotto il sole senza più pensieri.

E il mare? Qui è cristallino e trasparente a dir poco, con i fondali che digradano con dolcezza.

La spiaggia è inoltre dotata di ogni comfort: lettini, ombrelloni, docce, bar, il piccolo porticciolo per chi desidera noleggiare un barca e andare alla scoperta delle incantevoli baie nelle vicinanze, e stabilimenti attrezzati per praticare sport acquatici tra cui la moto d’acqua, il windsurf e le escursioni subacquee, con l’opportunità di seguire corsi appositi tenuti da istruttori esperti.

I fondali e le grotte pullulano di vegetazione e fauna marina, un must per lo snorkeling.

Paradiso per il relax e i giochi dei più piccoli durante il giorno, la sera si trasforma nel luogo ideale per i giovani e gli amanti della movida.

In più, nei pressi del litorale troviamo taverne dove assaporare le specialità della cucina greca tra cui ottimo pesce fresco, e non mancano negozi per andare a caccia di souvenir e regali, e market per la spesa quotidiana (lungo la strada principale che porta al paese).

Oltre a bagni di sole e tuffi nelle acque limpidissime, non perdetevi una piacevole passeggiata lungo il litorale per ammirare un panorama difficile da descrivere a parole, un’escursione in giornata alle isole Paxi e Antipaxi, e la scoperta della vicina spiaggia di Issos, ventilata e lunghissima, cui si arriva facilmente a piedi dal marciapiede su cui si affacciano bar e ristoranti alla moda: nei pressi di Isso beach, oasi di natura è poi la riserva del Lago di Korission.

Come raggiungere la spiaggia

Come accennato, l’arenile si trova ad appena 30 chilometri dalla città di Corfù, il che significa circa un’ora di auto dall’aeroporto e dalla capitale.

Inoltre, è ben collegata con le linee di autobus che offrono svariate corse fino a tarda sera, distanziate di un’ora una dall’altra.

La strada costiera che la delimita, dove è anche comodo parcheggiare l’automobile, dona una visione favolosa che lascia a bocca aperta: il felice contrasto del verde della fitta vegetazione con il blu del mare non si dimentica.