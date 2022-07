Laè formata da un numero indefinito di isole che sono una più paradisiaca dell'altra. Alcune possiedono degli aeroporti che, in alcuni casi, hanno dei voli diretti dall'Italia, mentre in altri sono scali secondari, ma comunque accessibili non solo via mare. Tra queste una che vi consigliamo di visitare è Kos (in foto), isola del Dodecaneso che si rivela perfetta per gli amanti del mare.