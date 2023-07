Vip pazzi per le Isole Eolie: è questa la meta top dell’estate

Fonte: IPA/21213rf Vip pazzi per le Isole Eolie

Alla vista dell’isolotto di Strombolicchio, l’attore neozelandese Russell Crowe ha twittato la frase: “L’Italia è un dono degli Dei. Da amare, da rispettare, da onorare”. A innamorarsi delle Isole Eolie non è l’unico. Quest’estate pare che molti vip abbiano scoperto la bellezza di questo arcipelago a Nord della Sicilia.

Star internazionali e magnati

Oltre al Gladiatore, hanno gettato l’ancora dei loro lussuosissimi yacht altri vip, italiani e stranieri. Quella del tre alberi da 127 metri “Koru”, di proprietà di Mr Jeff Bezos è al largo dell’isola di Alicudi, la più incontaminata delle Eolie, dove vivono una manciata di abitanti e circa mille capre sparse su per la montagna. Mr Amazon ha scelto questi luoghi meravigliosi per inaugurare il nuovissimo yacht, il secondo più grande del mondo, del valore di 500 milioni di dollari, con un equipaggio di almeno 40 marinai.

Appresso, racconta il “Giornale di Sicilia”, si è portato anche un “tender” di 76 metri del valore di 100 milioni dollari: si tratta dell'”Abeona”, un altro yacht di lusso, che serve per trasportare moto d’acqua, altre imbarcazioni più piccole, auto costosissime per muoversi quando mette piede a terra e l’elicottero personale della fidanzata, Lauren Sanchez, pilota addestrata, visto che il “Koru” ha tutto, tranne un eliporto.

Ha scelto Panarea, invece, Robert De Niro, che si è fatto immortalare con alcuni amici al seguito al ristorante davanti a un piatto di gnocchi, melanzane e tartare di verdure. La più piccola ma anche la più mondana dell’arcipelago è da sempre meta del jet set internazionale, ma anche di chi cerca la combinazione perfetta tra scenari da cartolina, baie mozzafiato e divertimento allo stato puro.

I vip nostrani

Hanno visto sfrecciare a bordo di un lussuoso yacht anche lo chef più famoso d’Italia, ormai una star indiscussa, Carlo Cracco. Vacanze in barca in famiglia anche per l’attrice e conduttrice televisiva Serena Rossi che ha postato su Instagram alcune foto delle Eolie con le scritte: “Serenetta. Love in catamarano. I miei due amori grandi che guardano il tramonto da Vulcano. Lipari. Dieghino pesciolino a Filicudi. Stromboli”.

E alle Eolie ci aveva lasciato il cuore anche Ultimo, quando era venuto nell’arcipelago a registrare la clip del brano “Alba” che ha portato a Sanremo. Lui stesso aveva raccontato di aver “fatto questo video qualche attimo prima che Alba prendesse vita, in un piccolo porto delle Isole Eolie. Erano le 6:20 del 24 agosto”. Una dichiarazione d’amore a questo angolo magico d’Italia.

Tra gli ultimi vip avvistati non poteva mancare anche la regina di Instagram, Chiara Ferragni, che quest’estate sta girando come una trottola, un giorno qua, uno là, senza marito né figli. L’imprenditrice digitale si è recata sull’isola di Lipari, cuore pulsante delle Eolie, dove non ha lesinato selfie con i suoi fan sfilando, short stappati e borsa super griffata, lungo il corso principale e nella piazza di Marina Corta.