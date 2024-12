Malpensa cambia volto: le novità dei prossimi 10 anni

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Nel milanese, ci sono importanti ed entusiasmanti novità circa il settore del trasporto aereo: l’aeroporto di Milano-Malpensa sta per affrontare una profonda trasformazione nei prossimi dieci anni, grazie a un ambizioso piano di sviluppo che si estenderà fino al 2035 e che è da poco stato annunciato ufficialmente.

Il Masterplan approvato da ENAC e SEA prevede una serie di interventi che hanno l’obiettivo di potenziare l’infrastruttura esistente e di rispondere alla crescente domanda di traffico aereo, in una fase in cui la mobilità internazionale è destinata a incrementarsi. Con un forte focus sulla sostenibilità, l’efficienza e l’innovazione, Malpensa diventerà uno degli aeroporti più moderni e funzionali d’Europa e noi non vediamo l’ora: ecco tutti i dettagli dell’iniziativa che coinvolgerà Malpensa in questo importante quanto atteso cambiamento.

Malpensa nei prossimi anni, fra innovazione e sostenibilità

Tra le principali novità riguardanti l’aeroporto di Malpensa, l’ampliamento del Terminal passeggeri rappresenta un intervento fondamentale. Con l’incremento dei flussi di viaggiatori, il terminal avrà bisogno di maggiori spazi per accogliere i passeggeri e migliorare l’esperienza di viaggio. A questo si aggiunge il miglioramento delle aree di sosta per gli aerei e la costruzione di nuove taxiway, che renderanno più efficienti le operazioni aeree e ridurranno i tempi di attesa tra un volo e l’altro. Questi interventi permetteranno all’aeroporto di gestire un traffico ancora più intenso e di ridurre i disagi per i passeggeri.

Inoltre, il piano prevede lo sviluppo di aree per lo scambio intermodale, con l’obiettivo di connettere più facilmente l’aeroporto con altri mezzi di trasporto, come treni e bus. Questo consentirà a chi viaggia di spostarsi in maniera più comoda ed efficiente, rafforzando il ruolo di Malpensa come hub di trasporto internazionale.

Uno degli aspetti più significativi del Masterplan è la grande attenzione alla sostenibilità ambientale. Il progetto di espansione prevede che tutte le nuove infrastrutture siano realizzate con tecnologie green, che permettano di ridurre l’impatto ambientale dell’aeroporto. Questo approccio sarà in linea con le politiche europee sulla decarbonizzazione e con le normative ambientali sempre più rigorose che riguardano il settore del trasporto aereo.

Parallelamente, l’innovazione tecnologica gioca un ruolo chiave nel piano di sviluppo dell’aeroporto di Malpensa. L’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei sistemi di gestione del traffico aereo renderanno Malpensa uno degli aeroporti più all’avanguardia. Tra le novità, si prevede l’introduzione di sistemi automatizzati per il check-in e per la gestione del flusso di passeggeri, che miglioreranno ulteriormente l’efficienza e la sicurezza dell’intero scalo.

L’internazionalizzazione dell’aeroporto di Malpensa: il volo diretto per Tokyo

Malpensa non solo crescerà in termini di dimensioni, ma si affermerà anche come uno degli hub principali d’Europa. Gli interventi previsti dal Masterplan consentiranno di soddisfare la crescente domanda di traffico aereo e di mantenere l’aeroporto competitivo nel panorama internazionale. Malpensa diventerà una porta d’accesso ancora più importante per i viaggiatori diretti in Italia e in Europa, con nuove rotte internazionali e miglioramenti nella qualità dei servizi offerti. L’ampliamento del terminal e la realizzazione di nuove infrastrutture contribuiranno a consolidare il ruolo di Malpensa come uno dei punti di snodo più strategici d’Europa, sia per i voli a lungo raggio che per quelli interni.

Un altro segno dell’internazionalizzazione di Malpensa è il ritorno del volo diretto per Tokyo Haneda, che è stato ripristinato dal 3 dicembre 2024 grazie alla compagnia All Nippon Airways (ANA). Il volo, operato con un Boeing B787-9, collega Milano direttamente con la capitale giapponese, con tre frequenze settimanali: martedì, giovedì e domenica. Questo collegamento è particolarmente importante per i viaggiatori d’affari e per il turismo, in quanto permette di raggiungere Tokyo rapidamente e comodamente, con voli in coincidenza verso altre destinazioni giapponesi e asiatiche.

Il volo da Malpensa a Tokyo Haneda è operativo su un aereo da 215 posti e permette ai passeggeri di sfruttare al meglio la giornata, atterrando la mattina presto a Tokyo. Inoltre, la compagnia aerea giapponese offre la possibilità di proseguire il viaggio verso altre città del Giappone, come Osaka, Sapporo, Fukuoka e Okinawa, grazie a una rete di collegamenti in coincidenza.