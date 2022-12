Come raggiungere Malpensa in auto o con i mezzi

Fonte: Shutterstock

L’aeroporto di Milano Malpensa è il principale aeroporto del nord Italia ed il secondo aeroporto nazionale per grandezza e numero di passeggeri, dietro solo a quello di Roma-Fiumicino.

Da lì partono ogni giorno numerosi voli nazionali e internazionali delle principali compagnie aeree sia di bandiera che low cost che collegano le principali capitali europee e città del mondo. È caratterizzato da due terminal, entrambi ben collegati ed è facilmente raggiungibile da tutte le città italiane.

Dove si trova l’aeroporto di Malpensa

L’aeroporto di Milano Malpensa si trova a circa 40 km a nord di Milano, nei comuni di Somma Lombardo e Ferno in provincia di Varese.

È il principale aeroporto della città e snodo centrale dei trasporti italiani ed europei. Per questo motivo i collegamenti quotidiani da e verso l’aeroporto meneghino sono molti, in modo da offrire un servizio di qualità.

Come arrivare a Milano Malpensa

È possibile raggiungerlo sia in auto che in taxi che con i mezzi pubblici, con collegamenti quotidiani non solo con la città di Milano ma anche con le principali città del nord Italia.

In auto

Se hai deciso di arrivare all’aeroporto di Milano Malpensa in auto, partendo da Milano o da altre città situate a Est e a Nord dell’aeroporto, devi percorrere l’autostrada A8/A9 sino all’uscita Busto Arsizio – Milano Malpensa, per poi immetterti sulla Strada Statale SS336 che collega Milano a Varese in direzione di Gallarate – Milano Malpensa.

Se parti Milano o località situate ad Ovest, devi percorrere invece l’autostrada A4 sino all’uscita di Marcallo Mesero per poi proseguire sulla SS336 dir in direzione Milano Malpensa.

In alternativa, per chi parte da Nord – Est è possibile raggiungere l’aeroporto mediante la nuova Autostrada Pedemontana Lombarda A36, per poi immettersi sulla A8 – SS336.

Una volta arrivati in aeroporto, è possibile parcheggiare in uno dei numerosi parcheggi a pagamento all’interno o nei pressi dell’aeroporto.

In treno

In alternativa è possibile raggiungere l’aeroporto di Malpensa in treno. Ogni giorno dalle stazioni di Milano Centrale e Milano Cadorna partono numerosi treni “Malpensa Express” che collegano in modo rapido ed in soli 35 minuti i due terminal dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Il Malpensa Express è il collegamento diretto migliore per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa, dando la possibilità di fare un biglietto combinato andata e ritorno prendibile fino a due ore dopo l’orario di prenotazione. Le corse del Malpensa Express sono garantite ogni mezz’ora e sono il modo più rapido e veloce per raggiungere l’aeroporto milanese. Hanno un costo di € 12,00 per tratta singola e € 22,00 per il biglietto di andata e ritorno.

In alternativa è possibile prendere la linea ferroviaria Trenord Milano-Gallarate.

In autobus

L’aeroporto di Milano può ancora essere raggiunto anche attraverso un efficiente servizio di autobus, offerto da diverse compagnie.

I collegamenti in autobus tra la Stazione Centrale di Milano e l’Aeroporto di Malpensa partono con una frequenza di 20 minuti e impiegano circa 60 minuti per raggiungere l’aeroporto.

Sono operati da quattro linee di bus: Terravision, Malpensa Bus Express (Autostradale), Malpensa Shuttle (Air Pullman) e Caronte oltre a diverse linee provenienti dalla Lombardia, dal Piemonte e anche dalla Svizzera.

Il Malpensa Bus Express e il Malpensa Shuttle partono dalla Stazione Centrale di Milano, Milano Lotto, Stadio San Siro e Fieramilanocity, arrivano al Terminal 1 dell’aeroporto e costa 10 euro, mentre lo Shuttle Air Pullman collega la città meneghina all’aeroporto anche dalla Stazione Cadorna, con biglietto intero di 10 euro.

Gli autobus Caronte e Terravision partono invece solo dalla stazione di Milano Centrale ed hanno anch’essi un costo di 10 euro a tratta.

Una volta giunti allo scalo, i viaggiatori possono usufruire di un servizio di navetta gratuita, per gli spostamenti tra i due terminal che costituiscono l’aeroporto di Malpensa. Il servizio è attivo tutto il giorno e ha una frequenza di 15 minuti circa.

In taxi

In alternativa è possibile arrivare all’aeroporto di Milano Malpensa in taxi con trasferimento privato. Il taxi è sicuramente il modo più comodo per arrivare all’aeroporto di Milano Malpensa senza doversi preoccupare del parcheggio, ma è anche il mezzo più caro. Da e per l’aeroporto partono diverse compagnie di taxi ad una tariffa fissa di € 104,00 per collegare la città di Milano.

In alternativa, è possibile optare per il servizio di noleggio auto.