Abruzzo, le destinazioni di montagna più magiche sono queste

Tra parchi, vette, laghi dalle forme stupefacenti e location ricche di bellezza: dove andare in montagna (estate e inverno) in Abruzzo

Fonte: iStock Dove andare in montagna in Abruzzo: la meraviglia di Campo Imperatore

Terra in cui la natura regala scenari pazzeschi, l’Abruzzo è la regione da scegliere per chi cerca una vacanza all’insegna della bellezza: tra cime elevate, montagne, boschi e colline, qui vivono tantissimi animali, comprese alcune specie protette.

Un vero e proprio polmone verde grazie ai suoi tre parchi nazionali, a un parco regionale e a 38 aree protette. Quindi non stupisce che spesso questa area del Centro Italia venga definita la regione verde d’Europa. Qui la vegetazione è varia e ci si può immergere in faggeti, oppure incontrare abeti bianchi, pini, ginepri e molto altro.

Con una varietà naturale incredibile e le sue tante zone da scoprire, l’Abruzzo è la destinazione perfetta da raggiungere per una vacanza in montagna, sia in estate, sia in inverno, per trascorrere momenti indimenticabili andando alla scoperta di location che levano il fiato. Senza dimenticare anche i borghi che punteggiano questo territorio e che sono veri e propri gioielli da conoscere, oppure le destinazioni più note in cui fare il pieno di bellezza e di storia. Tutto quello che devi sapere per scegliere l’Abruzzo come prossima destinazione delle tue vacanze nella natura: dove andare in montagna in estate e in inverno.

Dove andare in montagna in Abruzzo in estate: parchi, laghi e riserve

Tre parchi regionali, uno nazionale e numerose aree protette: l’Abruzzo è la destinazione ideale per chi sogna una vacanza in montagna d’estate. Sono tantissimi i luoghi da visitare e c’è l’imbarazzo della scelta tra vette, boschi secolari, ampi altipiani ricchi di meraviglia, ma anche laghi da conoscere ed esplorare. Tante le possibilità tra le quali scegliere come prossima meta per un viaggio immersi in paesaggi mozzafiato. Alcune di queste destinazioni, poi, sono perfette sia in estate sia in inverno e regalano tante attività differenti, per chi è alla ricerca di una vacanza attiva.

Lago di Campotosto

Circondato dalle montagne, il Lago di Campotosto si trova a circa 1300 metri di altitudine ed è un bacino di origine artificiale realizzato tra il 1930 e il 1940, che si sviluppa in maniera particolare nel territorio dell’omonimo comune.

Si trova nel parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Lega ed è la destinazione perfetta per tutti coloro che vogliono vivere una vacanza estiva all’insegna di bellissimi panorami e di tante attività da fare. Ad esempio, si può esplorare il lungolago che si snoda per oltre 40 chilometri da percorrere in bici, oppure in questa zona si possibile fare belle camminare e dedicarsi all’equitazione; infatti, il comune di Campotosto si trova all’interno dell’ippovia del Gran Sasso, che si può percorrere sia a piedi, ma anche a cavallo e in bicicletta. Le attività da fare nel lago, invece, sono in particolare windsurf, kitesurf e kayak. Un luogo che regala davvero tante opportunità. Si trova a circa una ventina di chilometri da Amatrice e da una cinquantina da L’Aquila, si raggiunge facilmente con l’automobile.

Fonte: iStock

Monti della Laga

Restiamo nel parco nazionale del Gran Sasso e andiamo alla scoperta dei Monti della Laga, tra le più belle mete di un viaggio nel cuore della natura abruzzese. Qui ci si immerge in uno scenario sorprendete che mescola boschi di faggi e abeti, a meravigliose cascate vista la grande presenza di acqua. Da segnalare la cascata della Morricana che si raggiunge partendo da Ceppo e attraversando un meraviglioso bosco di faggi e abeti bianchi. Ceppo è una località di Rocca Santa Maria in provincia di Teramo e si trova immerso nell’antico bosco Martese. Da Teramo si raggiunge la frazione di Ceppo in meno di un’ora con l’automobile transitando lungo la provinciale 48.

Campo Imperatore

Un luogo di rara bellezza, che colma gli occhi di meraviglia e stupore: si tratta di Campo Imperatore, noto anche con l’appellativo di Piccolo Tibet, un meraviglioso altipiano posto tra i 1500 e i 2000 metri d’altitudine e inserito all’interno del parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La destinazione di montagna perfetta da raggiungere in estate (ma non solo) in Abruzzo: vi sono laghetti, il giardino botanico Campo Imperatore, la stazione meteorologica e la stazione di osservazione astronomica a 2145 metri d’altitudine. Si tratta del luogo ideale da raggiungere per fare passeggiate, escursioni a piedi e in bicicletta, oppure scegliere percorsi che si possono fare in mountain bike. E come se non bastasse, questi luoghi hanno fatto anche da scenografia a film celebri italiani e non solo.

In estate si può raggiungere in automobile, oppure con la Funivia del Gran Sasso d’Italia. Questa seconda opzione è molto utile in inverno: si parte da Fonte Cerreto e si arriva a 2128 metri di altitudine. La funivia è aperta nei giorni feriali dalle 8,30 con ultima corsa alle 17 (partenze ogni 30 minuti), mentre il fine settimana e nei giorni festivi la prima corsa è alle 8.

Lago di Scanno

Non si sbaglia a pensare che potrebbe essere considerato uno dei luoghi più romantici da ammirare e visitare: si tratta del lago di Scanno, un affascinante bacino naturale in Abruzzo dalla particolarissima forma a cuore. Ci troviamo a quasi mille metri d’altitudine, in provincia dell’Aquila nella alta valle del fiume Sagittario, a fare da corona a questo specchio d’acqua ci sono i monti Marsicani, mentre il suo bacino si estende tra il comune di Villalago e quello di Scanno.

Fonte: iStock

Un luogo suggestivo in cui vivere un’estate in montagna praticando anche sport acquatici, oppure prendendo il sole sulle piccole spiagge che sono state ricavate lungo il suo perimetro. Non mancano le passeggiate, come la bella escursione lungo il Sentiero del Cuore che si snoda per circa 2 chilometri e porta al punto panoramico da cui – osservando il lago – si può vedere la particolare forma. Da non perdere anche la chiesa della Madonna del Lago, consacrata nel 1702. Si arriva in circa un’ora partendo dall’Aquila.

Gole del Sagittario

Nei pressi del favoloso lago di Scanno si trovano le Gole del Sagittario, riserva naturale e oasi, caratterizzate da una natura selvaggia e meravigliosa: ci si imbatte in rupi, ghiaioni calcarei, ma anche boschi e prati. In tutto questo spiccano le gole calcaree le cui rocce derivano da un passato antichissimo. Si va dai 700 metri di altitudine salendo fino ai 1500 metri e all’interno di questa area vengono programmati eventi per ogni età e gusto. L’accesso all’oasi è gratuito e libero, mentre le visite guidate sono a pagamento, così come le escursioni con accompagnatori. Si trova a soli 15 chilometri da Scanno e a 30 da Pescasseroli, all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Dove andare in montagna in Abruzzo in inverno: località e impianti sciistici

Quando si pensa alla montagna nel centro Italia in inverno, l’Abruzzo è una delle location più apprezzate per chi ama la neve, gli sport e tutte le attività correlate. Qui, infatti, ci sono diverse destinazioni adatte a chi è alla ricerca di località e impianti per immergersi nella perfetta atmosfera invernale. Come il già citato Campo Imperatore, nel parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: la tariffa della funivia durante la stagione invernale ammonta a 12 euro (andata e ritorno) nei giorni feriali, 14 nei giorni festivi, mentre lo skipass giornaliero 22 euro nei giorni feriali e 33 in quelli festivi. Comprende diverse piste, rosse e blu, e un campo scuola.

Comprensorio dell’Alto Sangro

Una delle destinazioni sciistiche per eccellenza è il comprensorio dell’Alto Sangro: quest’area è meravigliosa tutto l’anno e con il freddo offre piste per divertenti discese e percorsi per ciaspolate. Al suo interno vi sono diverse località come Roccaraso o Rivisondoli ma anche Pescocostanzo, Pescasseroli, Barrea e Castel di Sangro. Roccaraso ha 100 chilometri di piste, mentre le altre località regalano moltissime attività differenti.

Ci si può mettere alla prova con lo sci alpino, lungo i 140 chilometri di piste del territorio, adatte a ogni capacità e che si raggiungono con cabinovie, seggiovie, skilift e tapis roulant, ma anche sperimentare lo sci di fondo. Lo skipass ha un costo variabile, ad esempio, il giornaliero tra gennaio e marzo 2025 di 57 euro per gli adulti e di 51 per junior e senior, ma ci sono anche pacchetti scontati.

Tante le attività che si possono fare come lo snowkite (sono previste zone precise per farlo), escursioni con le ciaspole e vi è un’area bambini pensata proprio per loro.

Fonte: iStock

Ovindoli Monte Magnola

Ci immergiamo nel parco regionale naturale del Sirente – Velino e raggiungiamo Ovindoli, suggestivo borgo di montagna in provincia dell’Aquila. Le piste sono numerose e si adattano a ogni livello e capacità, le aperture dipendono dalla neve: sia degli impianti di risalita (che sono in totale 11) sia delle piste che ammontano a 21. È possibile praticare sci notturno, nelle date che vengono via via specificate, e vi è uno snowpark. Lo skipass ha un costo che varia in base al periodo della stagione (un adulto tra la metà di dicembre e i primi di marzo spende dai 42 ai 40 euro al giorno).

Fonte: iStock

Prati di Tivo

Un’altra location in Abruzzo per chi ama la montagna in inverno è Prati di Tivo: qui si trovano quattro impianti di risalita e alcune piste (come sempre vale la regola di verificare le aperture per capire se sono in funzione oppure no). Si possono praticare escursioni e ciaspolate, come quella che da Prati di Tivo porta alla Madonnina, e che ha una durata di circa due ore in salita e di 45 minuti in discesa, oppure raggiungere il Rifugio Franchetti che si trova tra il Corno Grande e il Corno Piccolo, nel Vallone delle Cornacchie a 2433 metri di altezza. In inverno è accessibile su prenotazione e lo raggiungono soprattutto alpinisti e sciatori esperti.

Campo Felice

L’area di Campo Felice dispone di 40 chilometri di piste, suddivisi in 24 percorsi e dotate di 15 impianti, si trova in parte all’interno del parco naturale regionale Sirente-Velino e nei comuni di Lucoli e Rocca di Cambio. Lo skipass giornaliero ha un costo che varia in base al momento della stagione, ma che si aggira (nei festivi) sui 39 – 43 euro. Tra piste, scuole sci e snowpark è l’ideale per chi cerca una bella vacanza in montagna in Abruzzo.

Trekking ed escursioni in montagna in Abruzzo

Con un territorio così ricco di bellezze e di località da vedere, l’Abruzzo è la regione italiana ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del trekking e dell’escursionismo, offrendo diverse possibilità: da quelle già citate a percorsi speciali che vale la pena fare, come l’Ippovia del Gran Sasso, ma non solo.

L’Ippovia si snoda lungo 470 chilometri di meraviglia: si può percorrere a cavallo, ma anche in tanti altri modi diversi come a piedi e in bicicletta. E anche i percorsi sono diversificati: da quelli che possono durare una manciata di ore, alle escursioni che possono durare uno o due giorni, fino a un’intera settimana alla scoperta dei paesaggi incredibili dell’Abruzzo. Ci sono opzioni per tutti i livelli da scoprire con le guide.

Per chi ama il trekking un’altra meta da tenere in considerazione è il Monte Amaro che raggiunge i 2793 metri e si trova nel massiccio della Maiella. Un percorso abbastanza difficile, adatto agli esperti, ma che regala un’immersione totale nella natura e scorci davvero spettacolari.

Oppure si può scoprire il Monte Sirente, dell’omonimo gruppo, che ha un’altitudine di 2349 metri e all’interno del parco naturale regionale Sirente-Velino: raggiungere la vetta da Rovere prevede un trekking di circa 20 chilometri e la difficoltà è media.

Fonte: iStock

Dove andare in Abruzzo con i bambini

Tantissime le cose che si possono fare in Abruzzo con i bambini, oltre a quelle già citate come la montagna in estate, o in inverno, oppure alcune attività e percorsi lungo l’Ippovia del Gran Sasso. Ad esempio, nella regione verde d’Europa si può esplorare qualche tratto del Sentiero Italia CAI che è composto da 14 tappe e si sviluppa lungo 7000 chilometri, oppure si può andare alla scoperta della Camosciara, riserva naturale integrata nel parco nazionale d’Abruzzo, seguendo un percorso fino a raggiungere le due cascate: Ninfe e Tre Cannelle.

Per chi ama conoscere di più sulla fauna di questa splendida regione è imperdibile una visita all’Area Faunistica dell’Orso a Palena, in provincia di Chieti: si trova a 800 metri di altezza e si sviluppa su oltre 10mila metri quadrati.

Da non perdere anche la Transiberiana d’Italia, un treno che porta a scoprire le bellezze naturali di questa regione. Da sperimentare in inverno, ma anche in estate, prevede diverse opzioni partendo e rientrando dalla stazione di Sulmona: un modo affascinante di attraversare paesaggi straordinari.

L’Abruzzo è una regione ricca di bellezze naturali, di spettacolari paesaggi di montagna da scoprire in ogni stagione e adatti ai più piccoli esploratori ma anche ai viaggiatori più grandi, per una vacanza all’insegna della meraviglia.