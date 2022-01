Dal 24 gennaio, easyJet mette in vendita 100.000 biglietti aerei a partire da 9,99 euro per volare da e verso l’Italia tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2022. La promozione sarà disponibile per una settimana e scadrà il 31 gennaio.

Tantissime le destinazioni verso le quali si può volare quest’inverno. E, su alcune delle rotte soggette alla promozione in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e di Napoli, la compagnia low cost prevede anche un incremento delle frequenze settimanali.

Volare verso le Capitali europee

Tra le mete facilmente raggiungibili ci sono per esempio Atene, Barcellona, Praga, Amsterdam, Parigi e Copenhagen, con due voli in più (il mercoledì e il sabato) a partire dal 2 marzo e un volo aggiuntivo il martedì a partire dall’8 marzo.

Fuori stagione, Atene è bellissima. Pochi turisti per visitare l’Acropoli, clima piacevole tutto l’anno per girarla tranquillamente e vivere come un vero ateniese. Questi sono alcuni dei vantaggi. Tra le cose imperdibili c’è una passeggiata per Anafiotica, una frazione di Plaka, la parte più vecchia che ricorda, nell’architettura, le isolette greche, e un giro notturno per Psyri, un quartiere molto vibrante dove ammirare i murales e fermarsi nelle taverne o nei bar aperti fino a tardi.

Se invece siete già stati a Praga, molto probabilmente non avrete notato quante opere di David Černý, un celebre artista ceco, ci siano in giro per la città e un itinerario alla scoperta di queste sculture così moderne vi lascerà senza parole. Come la testa di Kafka, alta 10 metri, o quella della donna incinta inginocchiata che si trova nella Città Vecchia o ancora un Sigmund Freud appeso a un palo che vi guarda dall’alto. Qui trovate l’itinerario.

Al mare d’inverno

Per gli amanti del mare d’inverno, le mete perfette sono le Canarie e le Baleari. Si può infatti volare a prezzi bassissimi a Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Ibiza. Per queste due ultime destinazioni, easyJet introdurrà rispettivamente un ulteriore volo il venerdì a partire dal 4 marzo e due voli in più il mercoledì e il sabato dal 9 marzo.

Le mete raggiungibili con questa offerta sono tante anche per chi abita a Napoli. Oltre alle Capitali europee e a Lione (verso la quale, a partire dal 19 marzo ci saranno due ulteriori voli settimanali, il martedì e il venerdì), con qualche euro in più si potrà volare anche verso Sharm-el Sheikh, uno dei corridoi turistici approvati dal nostro ministero del Turismo e da quello della Salute. Il Mar Rosso ci è mancato tantissimo e sono in molti a non vedere l’ora di tornarci, in tutta sicurezza naturalmente.

Cambio data gratuito

Tutti i voli di easyJet hanno la “Garanzia Flex”. Il che significa che si può modificare la data di partenza fino a due ore prima del viaggio senza costi aggiuntivi.