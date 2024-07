Tutti a bordo del treno più chic del Pianeta, che porta dalla Tanzania all’Angola

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Ammirare i magnifici scenari africani dal finestrino di un treno di lusso ispirato al leggendario Orient-Express. E’ la proposta di Rovos Rail, società sudafricana che da 35 anni organizza esclusivi viaggi attraverso i paesi dell’Africa australe a bordo di un convoglio che combina il glamour e l’atmosfera retrò di un treno d’epoca con un comfort e un servizio senza pari.

Sinonimo di eleganza e avventura, Rovos Rail propone una ventina di itinerari di durata variabile da due giorni a due settimane, che si snodano attraverso alcune delle più affascinanti destinazioni del continente, come Sudafrica, Mozambico, Zimbabwe, Zambia, Tanzania e Angola, e attirano un numero crescente di viaggiatori internazionali.

Il favoloso Sentiero dei Due Oceani

Proprio in questi giorni è in corso il tour “Sentiero dei Due Oceani”, partito da Dar Es Salaam, la vivace capitale della Tanzania, sulle rive dell’Oceano Indiano, e diretto in Angola, sull’Atlantico tropicale. Un avvincente coast-to-coast di 4300 chilometri attraverso i paesaggi spettacolari della Repubblica Democratica del Congo e dello Zambia.

Tra le soste di maggior interesse c’è quella a Lobito, una città portuale in piena espansione grazie a numerosi progetti infrastrutturali, tra cui il famoso Corridoio di Lobito, che vede la partecipazione anche dell’Italia con il Piano Mattei. Questa è la terza volta che Rovos Rail arriva in Angola, dopo i viaggi inaugurali nel luglio 2022 e nel 2023, offrendo un’occasione unica per scoprire le meraviglie turistiche di un paese che ha aperto le sue porte al mondo.

Naturalmente lungo il percorso sono previste numerose tappe per consentire di esplorare il meraviglioso patrimonio naturalistico, storico e culturale dei vari paesi, con visite guidate a siti storici e incontri con le comunità locali. Il tour ha una durata totale di 15 giorni, tra andata e ritorno, ma i viaggiatori possono scegliere di percorrere l’intero itinerario o optare per specifiche tappe del viaggio.

Un viaggio di lusso in stile Orient-Express

E mentre si viaggia da una destinazione all’altra, a bordo del Rovos Rail si vive un’esperienza di lusso straordinaria. Le carrozze del treno, decorate in stile Orient-Express, sono impreziosite da pannelli in legno pregiato e trainate da locomotive diesel o elettriche. Con una capienza massima di 72 passeggeri, il treno offre suite arredate con eleganza e dotate di tutti i comfort e un servizio a cinque stelle, sale ristorante e spazi conviviali dove gli ospiti possono socializzare.

L’affascinante Trilogia Africana

Un altro itinerario che riscuote grande successo è “Trilogia Africana”, che offre la possibilità di immergersi in una varietà di paesaggi straordinari. La prossima partenza è fissata per il 2 ottobre, quando il treno lascia la stazione Rovos Rail di Pretoria dirigendosi verso il Parco Kruger per un safari indimenticabile. Il viaggio prosegue attraverso il Regno di eSwatini (ex Swaziland) e la riserva naturale di Hluhluwe, fino a Durban e i suoi giardini botanici tropicali.

Attraversando la Valle delle Mille Colline e le montagne del Drakensberg, si raggiunge il villaggio minerario di Kimberley e l’arido Karoo. Dopo aver visitato Upington e l’impressionante Fish River Canyon, i passeggeri esplorano il deserto del Kalahari e il Parco Garas. Un volo turistico li porterà a Sossusvlei per un pernottamento tra le dune del Parco Namib-Naukluft. Infine, il treno arriva a Windhoek e al Parco Nazionale Etosha, concludendo il viaggio sulla selvaggia costa atlantica a Walvis Bay.