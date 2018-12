Sta per partire il treno panoramico più lussuoso della Svizzera

editato in: da

In Svizzera si potrà presto viaggiare a bordo di un treno superlusso che attraversa il magico paesaggio delle Alpi innevate.

Sul treno invernale che attraversa i ghiacci perenni, il famoso Glacier Express, si potrà presto alloggiare a bordo di una carrozza esclusiva che si chiamerà Excellence Class.

Il vagone Excellence avrà una vista panoramica impareggiabile grazie alle grandi vetrate laterali e sul tetto del treno. Ogni posto avrà la vista finestrino. Sarà super confortevole perché ogni passeggero avrà a disposizione una poltrona da lounge. E a bordo si potrà gustare un meraviglioso pasto gourmet con diverse portate. Durante il tragitto si potrà anche sostare nella moderna zona bar per un caffè o un cocktail speciale. Durante il viaggio i passeggeri avranno anche a disposizione un guida personale.

La carrozza di lusso avrà posto solo per 20 fortunatissimi passeggeri che dovranno acquistare un biglietto di prima Classe, a cui aggiungere altri 370 euro circa. Per salire a bordo di questa carrozza da ricchi bisognerà attendere fino a marzo 2019.

Il Glacier Express è uno dei treni panoramici più belli della Svizzera. È soprannominato “il treno espresso più lento al mondo” dove la lentezza in questo caso non è un aspetto negativo bensì un pregio, in quanto consente a chi viaggia a bordo si questa meraviglia ingegneristica di ammirare alcuni degli scorci più pittoreschi delle Alpi svizzere, tra cui l’iconico Matterhorn, il Cervino visto dalla parte svizzera, il Ghiacciaio di Bies, la Gola di Kipfen, Stalden, detto anche il villaggio dei ponti, la cittadina di Andermatt, il Passo dell’Oberalp a 2.046 metri sul livello del mare, la Gola del Reno soprannominata il Gran Canyon della Svizzera e alcuni spettacolari viadotti, come il Viadotto Landwasser e il Viadotto di Solis che passa su uno strapiombo di 89 metri.

Questo treno collega due delle perle alpine elvetiche più suggestive, Zermatt e St. Moritz. Oltre ai paesaggi, il viaggio stesso è una vera emozione: il Glacier Express attraversa 91 tunnel e 291 ponti regalando scorci impareggiabili.

I primi viaggi a bordo di questo convoglio risalgono agli Anni ’30, quando le carrozze venivano trainate da una locomotiva a vapore. Oggi il Glacier Express è un treno ultramoderno, che ha mantenuto le sue caratteristiche di treno turistico di lusso.