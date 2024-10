Glacier Express, tutto sul treno panoramico

Fonte: iStock Veduta mozzafiato del Glacier Express

Il Glacier Express è senza dubbio uno dei treni più celebri al mondo, una vera e propria icona per gli amanti dei viaggi panoramici. Al cospetto delle maestose Alpi svizzere, offre l’opportunità di ammirare alcuni tra i paesaggi più spettacolari d’Europa, per un’esperienza unica e indimenticabile. Salire a bordo, infatti, equivale a giorni di escursioni, grazie ai luoghi remoti e difficilmente accessibili che si possono ammirare lungo il tragitto.

Un meraviglioso percorso tra gallerie e ponti mozzafiato

Il percorso del Glacier Express è a dir poco straordinario: attraversa ben 91 gallerie e oltre 290 ponti e porta i viaggiatori a scoprire scenari che non si possono descrivere a parole. La ferrovia collega due delle più rinomate località turistiche della Svizzera, Zermatt e St. Moritz, passando per aree di montagna che donano vedute impareggiabili delle vette alpine, dei profondi canyon e dei fiumi impetuosi.

Ogni chilometro è un invito a meravigliarsi, e non mancano numerose fermate che permettono di esplorare da vicino alcune delle località più belle. Sebbene l’intero tragitto duri circa sette ore, i passeggeri possono decidere di scendere in qualsiasi momento e di organizzare la propria personale avventura nel cuore delle Alpi.

Stagioni a confronto: inverno o estate, lo spettacolo è assicurato

Il Glacier Express è attivo sia in inverno che in estate: ciò consente di vivere due esperienze completamente diverse a seconda della stagione.

Durante la stagione invernale, i viaggiatori possono immergersi in paesaggi da fiaba, con le cime innevate e gli alberi coperti di bianco che disegnano uno scenario incantato. Il freddo pungente delle alture alpine è mitigato dal comfort delle carrozze riscaldate, dove ci si può rilassare e godere di una vista eccezionale.

In estate, invece, la Svizzera si trasforma in un paradiso bucolico, con prati fioriti, animali al pascolo e un’esplosione di colori. Il contrasto tra il verde intenso delle vallate e l’azzurro dei laghi alpini regala un’esperienza altrettanto magica.

I luoghi più iconici delle Alpi

Fonte: Ph @David Taljat - iStock

Durante il tragitto, il famoso convoglio incontra alcuni dei luoghi più iconici delle Alpi svizzere:

Le sorgenti dei grandi fiumi : i passeggeri possono ammirare le origini di fiumi come il Rodano e il Reno , che nascono proprio in questa affascinante regione montuosa;

: i passeggeri possono ammirare le origini di fiumi come il e il , che nascono proprio in questa affascinante regione montuosa; Il Passo del Gottardo e la splendida Engadina , due aree ricche di storia e fascino naturale;

e la splendida , due aree ricche di storia e fascino naturale; Il Passo del Bernina, uno dei punti più elevati del percorso, che tocca i 2033 metri di altezza. In questo tratto, il treno costeggia un lago d’alta quota dalle acque gelide, abbracciato da panorami di rara bellezza.

Comfort e relax: un viaggio per tutti i gusti

Il Glacier Express non è soltanto un treno turistico, ma anche una scelta di trasporto pratica e confortevole per molti pendolari: per via della sua popolarità, è altamente consigliata la prenotazione anticipata, soprattutto per chi desidera godersi l’intero viaggio senza intoppi. Con un piccolo sovrapprezzo, è possibile riservare il proprio posto a sedere e assicurarsi un’esperienza tranquilla.

L’esperienza a bordo è resa ancora più piacevole dalla presenza di un vagone ristorante, dove i passeggeri possono gustare piatti tipici svizzeri mentre ammirano il panorama che scorre fuori dal finestrino. Questo rende il Glacier Express una scelta perfetta anche per coppie alla ricerca di una fuga romantica, ideale per trascorrere una giornata speciale tra paesaggi spettacolari e momenti di relax.

Consigli pratici

Se state pensando di intraprendere un viaggio sul Glacier Express, ci sono alcuni dettagli da tenere a mente per rendere l’esperienza ancora più piacevole: