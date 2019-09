Ora si può dormire nel castello della serie tv Downtown Abbey

editato in: da

Se qualcuno ha sempre sognato di sentirsi come uno dei protagonisti di Downtown Abbey, potrebbe essere arrivato il suo momento.

Per una notte, se sarete abbastanza fortunati, sarà possibile dormire nell’iconico Highclere Castle della famiglia Crawleys: Airbnb ha deciso di mettere a disposizione un soggiorno per due persone, ma soltanto per un’unica data.

Il 1 ottobre alle 13.00, sul sito dedicato agli scambi di alloggi, si potrà tentare di riservare questa possibilità per il 26 novembre 2019 al costo di 170 euro. Sarà sicuramente molto difficile, ma i fortunati che ci riusciranno vivranno un’esperienza davvero magica e parte del ricavato sarà devoluto all’International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

Downtown Abbey non è l’unico “luogo televisivo” dove è apparso il castello, numerose le citazioni nei film del passato: da Eyes Wide Shut a Le quattro piume e Sua maestà viene da Las Vegas.

Highclere Castle si trova nella contea inglese dell’Hampshire, a circa 8 chilometri a sud di Newbury, con 300 stanze e 2.500 ettari di terreno: i due ospiti che potranno immergersi in questa favola, saranno trattati da veri vip. Insieme ai padroni di casa, Earl e Lady Carnarvon, potranno sorseggiare un cocktail nel Saloon, cenare in modo tradizionale all’interno della State Dining Room e serviti dal maggiordomo del castello.

Un caffè nella biblioteca e, al termine, potranno ritirarsi in una delle 300 stanze con bagno privato e vista sul meraviglioso e immenso parco: al risveglio verranno accolti da una colazione speciale seguita da un tour privato nei suoi 9.000 metri quadrati di superficie, dove impareranno come lo storico castello incarnava la fortezza e il fascino del periodo edoardiano all’inizio del XX secolo.

In attesa di tentare la fortuna, vi aspetta il sequel sul grande schermo: dopo 52 episodi, iniziato nel 2010 e terminato nel 2015, uscirà infatti il 24 ottobre.

“È un privilegio e un piacere assoluto chiamare Highclere Castle casa e sono lieta di poterlo condividere su Airbnb per un soggiorno davvero unico. Appartiene alla famiglia Carnarvon dal 1679 e ha un storia incredibilmente ricca, non vedo l’ora di accogliere i nostri futuri ospiti”, afferma Lady Carnarvon.