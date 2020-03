“Summertime”, le location in Emilia Romagna della serie Tv Netflix

editato in: da

C’è una nuova storia d’amore in arrivo sui nostri schermi, ed è una di quelle che ci fanno tornare indietro nel tempo, alla nostra gioventù. Summertime è la nuova serie tv italiana che ci trasporta direttamente sulle spiagge romagnole, dandoci un assaggio dell’estate.

Lo show arriverà sulla piattaforma Netflix il prossimo 29 aprile 2020, e ha già attirato l’attenzione di molti, e non solo per la sua trama, tanto semplice quanto accattivante – un giovane amore estivo che dovrà affrontare mille difficoltà. Anche l’ambientazione giocherà un ruolo fondamentale, e sappiamo già che, da questo punto di vista, Summertime ha un asso nella manica. La serie tv ha come location alcune delle mete balneari più famose dell’Emilia Romagna, da sempre una storica regione turistica estiva.

Le riprese sono state girate a Ravenna, una città d’arte come poche ce ne sono al mondo. A pochi chilometri dal mare, è uno scrigno di bellezze incredibili e rarissime, che purtroppo sono in pochi a conoscere. Del suo ricchissimo passato – fu capitale di ben tre diversi imperi – ci sono testimonianze sparse in ogni dove, tra splendidi mausolei e basiliche imponenti. E al loro interno sono custodite opere d’arte pregiatissime, antichi affreschi e mosaici di pregiata fattura che ripercorrono la storia di questa suggestiva cittadina.

Ravenna è anche il luogo perfetto per chi ama la natura, visto che è circondata da meraviglie come l’oasi di Punte Alberete e le valli di Comacchio. Ed è proprio nei pressi della costa che sorge Marina di Ravenna, una nota località balneare dove sono state girate gran parte delle scene di mare. Il suo fascino è dovuto non solamente alle belle spiagge affacciate sul mar Adriatico, ma anche al porto turistico della città, molto frequentato dai turisti. Inoltre si tratta di una zona molto amata dai più giovani, perché offre numerose attrattive: stabilimenti balneari attrezzati, locali di tendenza e movida notturna.

Infine, alcuni ciak sono stati girati a Cesenatico, un antico borgo marinaro situato a metà strada tra Ravenna e Rimini. Se il suo centro storico è un pittoresco affresco di casette accostate l’una contro l’altra, non c’è dubbio che gran parte della sua fama derivi dalle sue spiagge di sabbia soffice che digrada dolcemente verso il mare. Tutto ciò fa di Cesenatico la località perfetta per le vacanze in famiglia, dove è possibile rilassarsi anche assieme ai più piccini.