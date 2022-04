Maggio al mare: dove trovare il caldo in Italia

Maggio è il preludio dell'estate, la stagione più attesa per trascorrere momenti spensierati tra tuffi in mare e bagni di sole. Le giornate si allungano, le temperature sono più miti e la voglia di mare è tanta: una selezione di mete per un assaggio estivo. (Nella foto Spiaggia di Porto Giunco, Villasimius, Sardegna)