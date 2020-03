Il Montana della serie Tv “Yellowstone” con Kevin Costner

editato in: da

Kevin Costner è riuscito a portarci indietro nel tempo con Yellowstone, la sua nuova serie tv western in cui racconta le avventure della famiglia Dutton, proprietaria di un fantastico ranch nel Montana. Sembra di tornare nel far west, grazie alle selvagge location che hanno fatto da sfondo alle riprese.

Ed è proprio il Montana una delle prime località che hanno accolto il cast di Yellowstone: molti dei ciak della prima stagione hanno visto la luce a Darby, piccolo villaggio che sorge nella contea di Ravalli, a poca distanza dal confine con l’Idaho. La cittadina conta meno di 800 persone ed è un luogo davvero magico, perfetto per riportare in vita il vecchio west. Qui troviamo il Chief Joseph Ranch, che nella serie tv ha dato vita alla suggestiva dimora della famiglia Dutton. Il ranch venne costruito nel 1917 per una ricca famiglia statunitense, ed è immerso nella natura selvaggia della Bitterroot Valley, a pochi chilometri da Darby.

Stiamo parlando di un edificio estremamente affascinante e dal sapore antico: sorge sulle rive del fiume Bitterroot, ed è circondato da un panorama magnifico. Ampie vallate lambite dalle placide acque del fiume si stendono fino ai piedi di imponenti montagne che si ergono verso il cielo, con le cime innevate a far da cornice a un luogo da sogno. Il Chief Joseph Ranch è oggi una struttura ricettiva che accoglie numerosi ospiti pronti a staccare per un po’ dalla routine quotidiana e immergersi nel verde della natura, rallentando i ritmi e – perché no? – concedendosi un digital detox.

Ma il Montana non è l’unica location utilizzata dalla troupe di Yellowstone per le riprese. Il cast si è infatti spostato anche nello Utah, uno Stato che offre panorami a dir poco mozzafiato. In particolare, molte scene riprendono la splendida Park City, una cittadina piuttosto famosa soprattutto per gli amanti degli sport invernali – qui ci sono molte strutture che hanno accolto i Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2020. La città è racchiusa tra maestose montagne che regalano una vista incredibile, ed è il luogo perfetto per chi cerca un po’ di relax nella natura. Tra affascinanti sentieri di montagna e splendide passeggiate in bici, qui il tempo scorre ad un ritmo diverso.

Sempre nello Utah, la troupe ha girato le riprese in altre location piuttosto interessanti. Citiamo ad esempio il deserto salato di Bonneville, un’enorme distesa bianca che rifulge al sole. O la bellissima città di Spanish Fork, conosciuta soprattutto perché ogni anno ospita numerosi eventi internazionali.