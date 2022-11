Viaggio in Scozia: 10 tappe imperdibili

Tra panorami mozzafiato e villaggi che sembrano uscire da una fiaba, la Scozia è uno scrigno di bellezze tutte da scoprire. Ma quali sono le tappe davvero imperdibili per un viaggio in questa regione magnifica? Dal momento che gran parte della sua fama va ai tanti castelli misteriosi che sono disseminati su tutto il territorio, la prima non può che essere il suggestivo Castello di Dunnottar (nella foto), una fortezza medievale del XIII secolo costruita su uno sperone di roccia a picco sul mare.