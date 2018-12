Un ballo di Natale nel castello di “Downtown Abbey”: ecco come prenotarlo

editato in: da

Gli appassionati di Downtown Abbey potranno festeggiare il Natale nello splendido Highclere Castle, per rivivere le emozioni della storica serie tv in costume. Dall’aperitivo nel salone alla cena in biblioteca, un’esperienza unica.

Splendide notizie per tutti i fan di Downtown Abbey, che potranno nuovamente cimentarsi nella splendida atmosfera di una delle più apprezzate serie tv in costume degli ultimi anni. È infatti possibile approfittare di una chance davvero unica, festeggiando il Natale presso l’Highclere Castle, allestito a festa per un vero e proprio Christmas Ball.

Una serata natalizia in pieno stile inglese, come garantito dagli organizzatori, in uno dei luoghi più noti della televisione mondiale. A gestire il tutto è l’agenzia Premium Tours, che prevede un incontro di gruppo presso la Victoria Coach Station, da dove avviarsi verso la gigantesca tenuta, in un viaggio non di certo breve, considerando i 90 minuti necessari per raggiungerla.

Il castello verrà interamente addobbato per l’occasione, con tanto di romantico fuoco dinanzi al quale scaldarsi e sorseggiare un drink. Gli organizzatori hanno ovviamente previsto un catering di classe, con il servizio che partirà con champagne e tartine nel gran salone. Gli ospiti potranno sentirsi libere di esplorare la tenuta all’esterno e muoversi tra il gigantesco salone, la sala da ballo e l’area fumatori.

Sparse in alcune zone strategiche del castello ci saranno delle guide, alle quali poter chiedere qualsiasi informazione in merito al castello, ai mobili storici presenti e alle opere d’arte in esposizione, per non parlare delle curiosità riguardanti la serie. La tenuta non è solitamente aperta ai visitatori, il che rende l’evento davvero unico. Si tratta infatti della residenza di Lord e Lady Carnarvon, che potrebbero deliziare i presenti con la loro presenza, offrendo numerosi spunti di conversazione e rendendo l’atmosfera molto più altolocata e nobiliare.

Dal salone si passerà alla biblioteca, dove verrà servita la cena, suddivisa in tre portate e caratterizzata da prodotti locali, preparati nelle storiche cucine del castello. Il tutto sarà ovviamente innaffiato da vini pregiati, con una lotteria prevista per rendere il tutto più interessante, come se fosse possibile. Si potranno vincere biglietti Eurostar, champagne e spettacoli di A Christmas Carol. Per prendere parte alla serata ci si dovrà rivolgere al sito di Premium Tours, spendendo una cifra non propriamente alla portata di tutti, pari a circa 560 euro a persona.

Fonte Foto: Twitter