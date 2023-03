L’aurora boreale che brilla nel cielo d’Inghilterra sta incantando il mondo

Fonte: PA Wire/ PA Images / IPA

Ancora una volta il nostro cielo si è trasformato nel palcoscenico di uno spettacolo grandioso e mozzafiato, quello dell’aurora boreale che, con le sue tinte cangianti, ha illuminato il firmamento. È successo in Europa che, proprio qualche notte fa, la luce scaturita da questo fenomeno ha squarciato il cielo d’Inghilterra incantando il mondo.

La magia dell’aurora boreale nel mondo

C’è qualcosa di magico che accade sopra le nostre teste in determinati periodi dell’anno e in alcuni luoghi del pianeta. Un incantesimo che il cielo subisce e che ci regala quello che è, con tutta probabilità, lo spettacolo naturale più bello del mondo.

Stiamo parlando dell’aurora boreale, di quel fenomeno ottico dell’atmosfera terrestre che si manifesta attraverso bande luminose e cangianti che colorano il cielo e tingono di meraviglia il paesaggio. E anche se la magia non c’entra niente, come la scienza stessa ci spiega, la visione è destinata a incantare.

L’aurora boreale, infatti, non si può descrivere ma solo vivere. Arriva all’improvviso, illuminando il cielo e le stelle con forme inedite e con colori straordinari per creare paesaggi fiabeschi e onirici che evocano scenari surreali. Tutto merito delle particelle elettriche, elettroni e protoni, che colpendo l’atmosfera terrestre producono questi lampi di luce che a loro volta creano uno show visivo e sonoro che non conosce uguali.

Non è un caso che migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo si mettano in cammino ogni anno per raggiungere le destinazioni più celebri per gli avvistamenti. Danimarca, Finlandia, Svezia e Alaska sono i luoghi migliori per la caccia all’aurora boreale, anche se quest’anno il fenomeno si è palesato inaspettatamente anche in altre zone d’Europa.

Nel mese di febbraio, infatti, grazie a delle condizioni meteorologiche inusuali, i cittadini di alcuni Paesi europei hanno potuto ammirare questo spettacolo al calar del sole. Tra i luoghi coinvolti anche Gran Bretagna e Irlanda che sono diventate le protagoniste di questo evento tutt’altro che ordinario.

E ora, a pochi giorni di distanza dall’inizio della primavera, l’aurora boreale è tornata a dare spettacolo proprio in Inghilterra, illuminando d’incanto il cielo sopra Whitley Bay.

L’aurora boreale sopra il faro di St Mary

Lo spettacolo dell’aurora boreale è andato in scena inaspettatamente nella notte tra il 23 e il 24 marzo, attirando l’attenzione di cittadini, viaggiatori, fotografi e curiosi.

È successo tutto sopra il faro di St Mary, la struttura di avvistamento situata sull’omonima isola a nord di Whitley Bay, sulla costa del nord-est dell’Inghilterra. Su questo piccolo lembo di terra rocciosa, collegata alla terraferma da una strada rialzata rocciosa e raggiungibile durante la bassa marea, esiste infatti un faro costruito nel 1898.

Sebbene non sia più in funzione, la struttura è stata trasformata in un piccolo museo, che oggi accoglie un centro visitatori e una caffetteria, e che è diventato un punto di riferimento per tutti gli avventurieri che scelgono di raggiungere questo piccolo lembo di terra vicino a Whitley Bay, della contea del Tyne and Wear.

Ed è propria sopra il faro che, nelle scorse notti, il cielo ha ospitato l’aurora boreale, uno show che ha incantato il mondo intero anche grazie alle fotografie che hanno fatto il giro del web. Non sappiamo se il fenomeno si presenterà ancora nei prossimi giorni, ma il consiglio è quello di tenere gli occhi puntati sopra il cielo, chissà che ci stupisca ancora.