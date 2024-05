Lago Trasimeno: 10 luoghi imperdibili per una gita fuori porta

Spettacolare specchio d'acqua situato nella parte occidentale dell' Umbria , con una superficie di 128 kmq che lo rende il quarto lago più grande d’Italia, ilsi presenta incorniciato dalle colline a mo’ di anfiteatro, custode di tre splendide isole e impreziosito da borghi millenari nei quali batte un cuore ricco di storia. Uno di questi, tra i 10 luoghi imperdibili per una gita fuori porta, è Castiglione del Lago (in foto). Sorge su un promontorio calcareo, che gli regala il privilegio di una vista panoramica davvero ineguagliabile. Entrato a far parte della rete dei, racchiude monumenti unici comee la, inoltre può essere un ottimo punto di partenza per escursioni nelle vicine città d’arte dell'Umbria e della Toscana. Ai piedi del borgo troverete anche spiagge di erba e sabbia ideali per una giornata di relax.