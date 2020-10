In Campania, castello dopo castello

La Campania è una regione bellissima e da scoprire anche nelle sue bellezze architettoniche e storiche. Come i castelli, gioielli d'un tempo antico immersi nella natura oppure custodi di borghi e città, da ammirare in tutto il loro splendore. Ecco qui una selezione dei più interessanti da visitare, anche in autunno.