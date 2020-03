In Sicilia, a casa del Commissario Montalbano

editato in: da

La terrazza affacciata sul mare della Sicilia dell’appartamento di Salvo Montalbano è uno dei luoghi più iconoci della fiction Tv che da oltre vent’anni appassiona i telespettatori. Quanti hanno desiderato trascorrere una serata sotto la luna piena sorseggiando un bicchiere di bianco fresco di Donnafugata?

Gli ospiti del bed and breakfast ‘La casa di Montalbano’, set della fiction, lo possono fare tranquillamente. Certo, la lista d’attesa è lunga perché tutti sognano di poter soggiornare a casa di Salvo e di sentirsi protagonisti, almeno per qualche ora, di uno dei tanti episodi. Il b&b si trova proprio nel centro storico del borgo, in via Aldo Moro 44.

L’abitazioone di Salvo si trova a Marinella ovvero la ormai celebre spiaggia di Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, a 20 chilometri da Ragusa. Si tratta di un piccolo borgo marinaro. La gente del posto lo chiama “a sicca” (la secca) probabilmente per la presenza di una piccola formazione di scogli di fronte alla spiaggia di levante. Il mare che si vede dalla terrazza e in cui nuota Salvo tutte le mattine è quello del canale di Sicilia.

Ed è proprio qui che si svolge gran parte del primo dei tre episodi del 2020, intitolato “Salvo amato, Livia mia”, che vedono l’attore Luca Zingaretti anche regista oltre che protagonista. insieme all’eterna fidanzata, Livia.

In questo episodio a essere uccisa negli archivi comunali è una cara amica della psicologa genovese. Quella che ha tutta l’aria di una violenza sessuale, sfociata in omicidio, per il nostro commissario non è la pista giusta. E le ricerche si concentrano a Vigàta, la cittadina immaginaria nata dalla fantasia dell’autore, Andrea Camilleri, che è un mix di set presi un po’ qua e un po’ là tra Agrigento e Ragusa.

Protagonista è il quartiere di Ragusa Ibla, con la famosa piazza del Duomo e la Chiesa di San Giorgio. Non manca il commissariato di Montelusa, la seconda casa di Salvo dove il commissario lavora in collaborazione con Mimì Augello, Giuseppe Fazio e Agatino Catarella, anche questo un paese che non esiste nella realtà: si tratta, infatti, dell’edificio che ospita il Comune di Scicli, sempre vicino a Ragusa, e la stanza del Questore Luca Bonetti Alderighi è in realtà l’ufficio del Sindaco.

Scicli è una bellissima città barocca e insieme ad altri sette comuni è nella lista delle “Città tardo barocche del Val di Noto“. Il suo centro storico è stato insignito del titolo di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco.

Qui il tempo sembra essersi fermato. Ed è molto probabilmente questo il motivo per cui molti di questi luoghi sono stati scelti come location per le riprese della serie dedicata a Montalbano. Questi luoghi catturano perfettamente l’atmosfera dei romanzi di Camilleri. Nonostante richiamino ormai un gran numero di turisti, che vengono soli o con tour organizzati, i paesi rimangono molto tranquilli e mantengono una propria personalità.