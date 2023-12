Come in una fiaba: questo castello può diventare la tua dimora

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Jam Press/Become Legendary / IPA Parsons Castle, il castello di Clifton sta cercando un re e una regina

Castelli, manieri e fortezze, torri e magioni sono diventate con gli anni delle vere e proprie attrazioni turistiche. Del resto nessuno rimane immune al fascino delle storie e delle leggende che hanno a che fare con principi e regnanti, regine e cavalieri.

E questo è vero sopratutto quando quelle dimore, che sono diventate il simbolo dei fasti del passato, vengono trasformate in strutture ricettive che consentono di vivere un sogno: quello di indossare i panni di un re per un giorno. In fondo chi non ha mai sognato di trascorrere una notte regale?

In realtà, però, c’è la possibilità di fare molto di più e quindi di non limitarsi soltanto a trascorrere una breve vacanza in un luogo da fiaba perché a Clifton, in Texas, c’è un enorme castello dalle fattezze incantate che può diventare la tua prossima casa.

AAA Cercasi principe per un castello

Il nostro viaggio di oggi ci conduce a Clifton, un centro abitato da poco più di 3.000 persone situato nella contea di Bosque nello stato del Texas. Cittadina tranquilla e ricca di zone verdi, Clifton non è sicuramente una di quelle destinazioni inserite nei radar più turistici, eppure è proprio qui che gli avventurieri di tutto il mondo possono realizzare un sogno: quello di cambiare vita e di trasferirsi in un castello.

Sulle sponde del lago Whitney, un vero e proprio rifugio paradisiaco lontano dal caos e dal disordine delle città, sorge un castello fiabesco che si staglia nel cielo e che vanta un panorama d’eccezione: da una parte le acque placide del lago e dall’altra la natura lussureggiante.

Situato a 30 minuti da Waco, a un’ora da Fort Worth e a 2 ore da Austin, Parsons Castle – questo il suo nome – è ora alla ricerca di un principe e una principessa disposti a trasformare questo castello nella loro dimora.

Fonte: Jam Press/Become Legendary / IPA

Parsons Castle: ecco come acquistare il castello

Le fotografie diffuse lasciano poco spazio all’immaginazione: Parsons Castle è davvero il castello delle fiabe. Rivisitato in chiave moderna, pur mantenendo tutti gli elementi della tradizione come il ponte levatoio, le torri e la sala da ballo, l’edificio è stato messo in vendita e ora in attesa dei prossimi regnanti che lo abiteranno.

Come anticipato, il castello è situato a Clifton, in Texas, e più precisamente nei pressi del lago Whitney. Arroccato su una scogliera, il castello si snoda su 5 piani, e offre una vista mozzafiato su tutto il panorama circostante. L’accesso avviene attraverso un ponte levatoio che permette di raggiungere il grande foyer. Il primo ambiente che si incontra è quello della sala da ballo che si estende per circa 3.000 metri quadrati. All’interno dell’edificio, poi, ci sono 10 opulente camere da letto per gli ospiti, 15 bagni e una suite nuziale.

Il terzo piano, raggiungibile in ascensore, ospita l’attico dei proprietari che comprende una cucina a vista, un soggiorno con sala da pranzo, la camera da letto e numerosi balconi che affacciano sul lago. Completano la proprietà una piccola pensione con tre alloggi, una piscina e una Spa.

Costruito nel 2018, il castello è stato utilizzato per eventi e matrimoni. Adesso, invece, è in vendita – gestita dalla Hacker Property Group -al prezzo di 5,5 milioni di dollari.