“The Crown”: i luoghi della serie Tv

è una delle serie Tv più interessanti degli ultimi anni che sta appassionando milioni di telespettatori. Trasmessa per tre stagioni su Netflix, raccontad’Inghilterra, dal 1947 a oggi. La serie è stata girata negli Elstree Studios, nei pressi di, famosi per essere stati anche il set di “Star Wars” , della trilogia di “Indiana Jones”, “Superman” e “Il discorso del re”. Ma numerose sono le location utilizzate per gli esterni. Quasi tutte nel Regno Unito, alcune in Francia e una in California. Se siete appassionati di storia e amate viaggiare, Pitchup consiglia un itinerario per scoprire le dieci location più belle di “The Crown”è una delle serie Tv più interessanti degli ultimi anni che sta appassionando milioni di telespettatori. Trasmessa per tre stagioni su Netflix, raccontad’Inghilterra, dal 1947 a oggi. La serie è stata girata negli Elstree Studios, nei pressi di, famosi per essere stati anche il set di “Star Wars” , della trilogia di “Indiana Jones”, “Superman” e “Il discorso del re”. Ma numerose sono le location utilizzate per gli esterni. Quasi tutte nel Regno Unito, alcune in Francia e una in California. Se siete appassionati di storia e amate viaggiare, Pitchup consiglia un itinerario per scoprire le dieci location più belle di “The Crown”