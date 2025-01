Le location di Mina Settembre 3, i luoghi di Napoli scelti per la serie Tv

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Da domenica 12 gennaio 2025 è tornata in Tv la serie Mina Settembre con un’attesissima terza stagione. La proposta firmata Rai e ambientata a Napoli, con protagonista Serena Rossi, ha già fatto un boom di ascolti.

Serena Rossi veste ancora una volta i panni della più famosa assistente sociale indossando l’iconico cappotto rosso e interpretando Gelsomina Settembre, conosciuta da tutti con il soprannome di “Mina”. La trama è sempre collegata alla quotidianità professionale della protagonista che mostra una realtà complessa, ma allo stesso tempo autentica della città capoluogo della Campania. Scopriamo tutte le principali location di Mina Settembre 3.

Rione Sanità

Dal lancio nel 2021 di Mina Settembre, la serie Rai ambientata a Napoli ne ha fatta di strada, conquistando con una storia ricca di emozioni e una fotografia che racconta alcuni dei quartieri più belli della città. Da febbraio a giugno 2024 Napoli ha fatto da cornice alle riprese di Mina Settembre 3, la terza stagione della serie Tv Rai ormai amatissima. Il primo quartiere iconico di Napoli che salta all’occhio è Rione Sanità: qui è dove lavora la protagonista ed è anche uno dei luoghi già visti nelle serie precedenti. Il set cinematografico è quello di Palazzo Sanfelice e al suo interno è stato ambientato il consultorio dove ogni mattina si reca a lavoro.

Funicolare Montesanto

Un’altra location utilizzata è quella della funicolare di Montesanto. Turisti e napoletani la conoscono bene, è uno dei mezzi di trasporto più pratici che collega il Vomero al centro città. Si tratta infatti di una delle scene fotografiche più riconoscibili della serie Tv, che accompagna Mina da lavoro a casa e viceversa. La Napoli di Mina Settembre 2 ci aveva già mostrato alcune location nel cuore di Napoli ma per la terza stagione si aspettano interessanti novità.

Lungomare di Bagnoli e villa Medusa

Il quartiere di Bagnoli che si trova e più precisamente a ovest di Napoli è conosciuto dalla cronica per appartenere alla zona dei Campi Flegrei. Anche questa è una delle destinazioni presenti nella nuova serie Tv Rai. Altrettanto interessanti, le location di villa Medusa con i suoi spazi adiacenti e il lungomare di Bagnoli che sono stati scelti per le riprese di alcune sequenze della fiction Mina Settembre 3. La parte attiva della trama sceglie proprio alcune zone all’ombra del Vesuvio per raccontare la storia dell’assistente sociale attraverso la propria vita, la propria professione e quella delle persone che prova ad aiutare e proteggere.

Parco Virgiliano

Conosciuto con il nome di parco Virgiliano o parco della Rimembranza è questa una delle location nuove di Mina Settembre 3. Dopo aver riconosciuto il centro direzionale, che nelle edizioni precedenti le permetteva di incontrare l’ex marito in tribunale, l’attenzione si sposta verso questa location da cui si gode uno dei panorami più belli su Posillipo, quartiere amatissimo da turisti e non solo. Tra gli scorci riconoscibili, in alcune scene ci sono inquadrature sull’isola di Procida, di Ischia e Capri, ma è soprattutto l’isolotto di Nisida ad attirare l’attenzione: qui si trova infatti l’istituto penale per minorenni.

Queste sono solo alcune delle location principali e novità di Mina Settembre in onda sulla Rai: ogni domenica a partire dal 12 gennaio una nuova puntata attende gli spettatori appassionati della fiction italiana.