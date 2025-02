Le magnifiche location di Reacher 3, la serie tv su Prime Video

Fonte: iStock/IPA Agency Le location della serie tv Reacher 3 con Alan Ritchson

Dalla penna del romanziere Lee Child nasce il personaggio di Jack Reacher, interpretato da Alan Ritchson, un ex soldato dell’esercito americano che, tra arresti, omicidi e vendette, torna in questa terza stagione per regolare vecchi conti del passato. Basato sul romanzo “La vittima designata”, Reacher precipiterà nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale dopo essere stato arruolato da un gruppo di agenti della Dea che operano, senza autorizzazione, per incastrare il ricco Zachary Beck, sospettato di essere un trafficante di droga.

Reacher sa bene che nel gruppo dei sospetti trafficanti c’è anche Quinn, una sua vecchia conoscenza che 10 anni prima ha ucciso due suoi colleghi. Riuscirà a regolare i conti? Questo lo scopriremo solo guardando la serie, in programmazione dal 20 febbraio 2025, quello che sappiamo è che le scene sono state girate in location magnifiche, tra il Canada e gli Stati Uniti.

Le location di Reacher 3 in Canada

Come le prime due stagioni, anche la terza si svolge soprattutto in Canada. Le location che vedrete sono diverse, a partire dalla pittoresca città portuale di Hamilton, situata in Ontario. La città è stata scelta grazie alla versatilità dei suoi paesaggi che hanno offerto alla produzione la possibilità di utilizzare un mix di sfondi urbani e industriali, arricchendo l’atmosfera di tensione, tipica dello show.

Ovviamente non può mancare la città di Toronto, il cui vivace paesaggio urbano rappresenta un’importante location anche per le riprese della terza stagione. Le strade trafficate e l’iconico skyline sono stati protagonisti in diverse scene ricche di azione.

L’affascinante cittadina di Port Perry, invece, offre scenari diversi: la sua ambientazione serena ha fornito un netto contrasto con gli intensi eventi che si svolgono nella serie. La produzione si è concentrata su Perry e Queen Street, nel centro, per girare le scene che coinvolgono l’appartamento di Roscoe e il vicino ristorante.

Infine, un’altra notevole location utilizzata per le riprese è stata Pickering, anche questa situata nell’Ontario meridionale, immediatamente a est di Toronto. È qui che è stata creata la città immaginaria di Margrave, dove la troupe ha costruito un set di strade per dar vita a quell’atmosfera di piccola città che i produttori volevano fin dalla prima stagione.

Le location negli Stati Uniti d’America

Negli Stati Uniti, invece, le riprese si sono svolte nel centro di Millbrook, una piccola cittadina situata nello stato di New York, a circa 140 chilometri a nord della città di New York. Per adattarla alla storia e alle vicende di Jack Reacher, l’area è stata trasformata dalla produzione in una piccola cittadina del Maine, dove spiccano le pittoresche strade e l’architettura classica, così da ricreare l’atmosfera necessaria per dar vita alle scene cruciali della serie.

Queste scene vedranno Reacher viaggiare nel Maine alla ricerca di un nemico mortale del suo passato, per poi essere coinvolto in un piano ideato da un gruppo di agenti corrotti della DEA e in una misteriosa attività di famiglia.

Per gli appassionati di film e serie tv, sappiate che a Millbrook hanno girato anche i film The Music Man con Matthew Broderick, A History of Violence di David Cronenberg e Let It Snow. Per quanto riguarda le serie tv, la città ha fatto da sfondo alle serie Netflix Jupiter’s Legacy e Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro.