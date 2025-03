I magnifici luoghi del film Anora che ha sbancato agli Oscar

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock / Getty Images Le location del film Anora

Alla notte degli Oscar ha sbancato Anora, il film campione d’incassi che ha conquistato ben cinque premi. La storia di una “Pretty Woman” contemporanea ha raggiunto un risultato da record nella notte più glamour dell’anno a Los Angeles. Ma dov’è stato girato? Scopriamo insieme quali sono le location di Anora e i luoghi riconoscibili all’interno della pellicola.

Dove è stato girato Anora

Girato nel 2023 e distribuito nel 2024, il film Anora diretto da Sean Baker ha fatto un boom alla notte degli Oscar di Los Angeles conquistando ben 5 premi all’interno del Dolby Theatre. La storia coinvolgente che è stata descritta come una Pretty Woman contemporanea ha scelto come location il quartiere di Brooklyn, la mondana New York e alcune zone di Las Vegas.

Le riprese di Anora tra Brooklyn e Coney Island

Da sfondo a Anora c’è il quartiere di New York cosmopolita: stiamo parlando di Brooklyn. Tra le zone principali toccate c’è Brighton Beach che i local soprannominano Little Odessa per l’alta presenza di comunità russa. Proprio qui vive la protagonista interpretata da Mikey Madison. Le strade affollate, i piccoli negozi e i ristoranti tipici russi donano autenticità alla narrazione. Non meno rilevante heepshead Bay, con il suo lungomare pittoresco e i ristoranti di pesce, è stato scelto per alcune scene che riflettono il contrasto tra il sogno americano e la dura realtà della vita degli immigrati.

Alcune riprese rendono riconoscibile Coney Island con il parco diventato icona grazie alla famosa passeggiata sul lungomare utilizzata in tantissimi film e serie tv. Con un’atmosfera nostalgica e decadente rappresenta pienamente il messaggio di speranza e disperazione che attanaglia la protagonista. Tra le scene più suggestive c’è però la ripresa nella villa dell’oligarca russo nel quartiere di Mill Basin; si tratta di una casa extra lusso appartenuta a Vasilij Anisimov: proprio qui si svolge l’irruzione nella casa di Vanja, un punto di svolta per la narrazione che ha richiesto ben 10 giorni di riprese.

Midwood è un altro quartiere di Brooklyn utilizzato per diverse riprese del film: qui a spiccare sono gli edifici residenziali più celebri e le strade tranquille che fanno da cartolina per le scene più riflessive e intime. Sean Baker ha poi spostato alcune immagini presso Cropsey Avenue per poter avere uno stile più realistico e autentico.

Da New York a Las Vegas: le location di Anora

Oltre a Brooklyn e New York, alcune riprese di Anora hanno Las Vegas sullo sfondo. Simbolo del sogno americano custodisce numerose illusioni e incarna alla perfezione il desiderio di farcela, la lotta per la sopravvivenza e ciò che rappresenta alla perfezione la città del peccato. Il sogno per la protagonista si rivela più effimero del previsto e tra le location riconoscibili c’è la Little White Wedding Chapel un luogo simbolico, famoso per i suoi matrimoni lampo, è perfetto per rappresentare l’incontro tra romanticismo e improvvisazione, temi centrali della pellicola. Altrettanto riconoscibile il Palms Casino Resort, qui si svolgono momenti di disillusione alternati ad euforia.