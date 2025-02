Le location di Belcanto, la nuova serie Tv della Rai

Vittoria Puccini è il volto protagonista della serie tv Rai Belcanto ; con una durata di 4 puntate la narrazione propone la storia di una madre e due figlie che cercano di conquistare la propria libertà. Un racconto profondo che lega 3 donne in una fiction in costume d’epoca con un cast d’eccezione che vede poi i volti di Carmine Recano accanto alla celebre attrice italiana. Il fascino della tradizione lirica italiana il tema del riscatto e del talento femminile fanno da collante in una produzione Rai da non perdere. Ecco le location di Belcanto da scoprire.

Dove è stata girata la serie TV Belcanto a Napoli

La miniserie Belcanto produzione Rai ha svolto le riprese nella primavera 2024 realizzando ogni puntata in circa 16 settimane di lavoro e partendo proprio da Napoli. Il territorio ci fa afre un salto indietro nel tempo fino all’Ottocento con piazza del Plebiscito che fa da sfondo a diverse scene. Si tratta di una delle piazze più grandi dove non si può non riconoscere Palazzo Reale.

I set di Belcanto nel Lazio

Non solo Napoli però, alcuni set sono stati creati nel Lazio. Tivoli, non molto lontano da Roma, è una delle location scelte da Belcanto. Le riprese hanno coinvolto piazza del Seminario e piazza delle Erbe rendendo riconoscibile l’architettura e il fascino senza tempo del luogo, seppur nella serie venga suggerito come la Napoli del 1847.

Le location lombarde di Belcanto

Terza regione coinvolta nelle riprese di Belcanto è la Lombardia. La produzione Rai ha toccato diverse località: si parte da Stezzano in provincia di Bergamo con la Villa Caroli Zanchi, una dimora ottocentesca progettata dall’architetto Giacomo Bianconi e portata a termine nel 1840 da Lodovico Caroli. In stile neoclassico con interni raffinati e un parco di 40.000 metri quadrati regala un mood romantico alle scene.

Nella città di Brescia è invece il teatro Grande a fare da cornice: l’omaggio al mondo dell’opera arriva forte e chiaro con riprese della sala a ferro da cavallo inaugurata nel 1810 seguendo il progetto dell’architetto Luigi Canonica.

Altra città coinvolta? Pavia. Il teatro Fraschini è stato utilizzato per simulare la Scala di Milano. L’edificio pavese inaugurato nel 1773 spicca per eleganza così come Strada Nuova vestita a tema con un’ambientazione in stile XIX secolo con vetrine d’epoca.

Le riprese a Piacenza di Belcanto

Accanto alle regioni già citate ci sono anche alcune scene girate a Piacenza. In questo caso si rendono riconoscibili piazza Sant’Antonino e il teatro municipale che con la sua struttura tardo settecentesca fa da punto di riferimento per la miniserie firmata Rai 1.

Dietro al progetto un team di professionisti incredibili: Mariano Di Nardo, Antonio Manca e Federico Fava hanno ideato la storia con Maria (interpretata da Vittoria Puccini) che fugge da Napoli dopo aver ucciso il marito violento. Porta con sé Antonia e Carolina, le due figlie raggiungendo Milano dove sogna per le piccole una carriera nel canto. A dirigere c’è Carmine Elia, nome già noto per la prima stagione di Mare Fuori e Noi siamo leggenda. La storia è molto più di una storia d'ispirazione per poter inseguire i propri sogni nella musica ma vuole riassumere il ruolo della donna nel XVIII secolo toccando diverse zone d’Italia nelle riprese.