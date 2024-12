Dove sciare in Friuli-Venezia Giulia: le località sciistiche

Fonte: iStock Dove sciare in Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia è una delle regioni italiane più belle dove trascorrere le vacanze invernali: con i suoi paesaggi incontaminati, le particolari tradizioni natalizie, una cucina deliziosa e i suoi borghi caratteristici offre il contesto perfetto per chiunque, da chi viaggia in famiglia alle coppie, fino ai gruppi di amici. Per non parlare delle sue località sciistiche, dalle Dolomiti friulane, situate nella parte più occidentale della catena montuosa regionale, fino alle Alpi Carniche e ai massicci delle Alpi e Prealpi Giulie.

I sette poli sciistici del Friuli-Venezia Giulia offrono la possibilità di vivere una stagione invernale unica, dall’inizio alla fine grazie alle ottime condizioni della neve. Inoltre, sono considerate fra le piste più sicure dell’intero arco alpino e sono servite da moderni impianti di risalita per un totale di oltre 100 chilometri di piste. Scopriamoli nel dettaglio per trovare la località più adatta a voi!

Ski Area Tarvisio

Circondata dalle Alpi Giulie e situata vicino al confine austriaco e sloveno, la ski area di Tarvisio è considerata un vero paradiso dove sciare in Italia. Il comprensorio rappresenta la più estesa stazione sciistica delle Alpi orientali friulane ed è percorsa da circa 24 chilometri di piste da discesa e 40 da fondo. Qui sono presenti circuiti per tutti i gradi di difficoltà, oltre che percorsi per ciaspolate, parchi gioco sulla neve e tante opportunità per rilassarsi.

La ski area comprende due zone: la prima è situata intorno al monte Lussari, dove si trova il vecchio borgo, e l’altra sul monte Florianca. Le due aree sono collegate a valle e in quota grazie alla presenza di una seggiovia a quattro posti. La pista più bella, ma anche quella più difficile, è la Di Prampero, la quale si snoda dal monte Lussari per 4 chilometri fino a fondovalle: qui si sono tenute anche diverse edizioni della Coppa del Mondo di sci femminile.

Il comprensorio ha aperto il 13 dicembre e la stagione prevede di continuare fino al 30 marzo 2025. La tariffa giornaliera per gli adulti è di 31 euro, 7 euro per i junior e gli over 75, 27 euro per i senior. Oltre all’auto, per arrivare alla ski area potete utilizzare il treno e scendere alla stazione Ugovizza-Valbruna e prendere lo skibus messo a disposizione per raggiungere le piste.

Fonte: iStock

Ski Area Sauris

Nell’incantato borgo alpino di Sauris, invece, nominato nel 2023 Best Tourism Village dalle Nazioni Unite, sono presenti 3 chilometri di piste da discesa e 7 chilometri per lo sci di fondo, due impianti di risalita e due tappeti trasportatori. Nel dettaglio, questa località sciistica offre due piste per lo sci alpino, di cui una facile e una di media difficoltà, servite da una sciovia e un tappeto. La rossa Richelan è adatta agli sciatori più esperti, mentre i principianti possono muovere i primi passi sulla neve nel campo scuola.

A Sauris la stagione sciistica, meteo permettendo, parte il 21 dicembre e si concluderà a fine marzo 2025. Anche qui la tariffa giornaliera per gli adulti è di 31 euro, 7 euro per i junior e gli over 75, 27 euro per i senior. Le piste possono essere raggiunte dalla Val Tagliamento svoltando a destra nell’abitato di Ampezzo e proseguendo per 14 chilometri fino ad arrivare nella Val Lumiei.

Ski Area Piancavallo

In località Piancavallo, invece, troverete 14 chilometri di piste da discesa e 12 chilometri di piste da fondo, con la garanzia di godervi le vostre vacanze invernali grazie alla presenza dell’innevamento programmato. Il comprensorio, situato su un altopiano a nord di Pordenone dove, nelle giornate più limpide, è possibile scorgere il mar Adriatico, offre aree sciabili dedicate allo sci alpino e allo snowboard, oltre che moderni impianti di risalita, campi scuola e una spaziosa area specifica per gli sciatori ai primi passi, dove sono liberi di cimentarsi in tutta sicurezza nelle loro prime discese.

Oltre allo sci alpino e a quello nordico, qui potrete cimentarvi nel freestyle, nelle tante escursioni possibili, tra sci alpinismo, nordic walking o sulle ciaspole, oppure divertirvi nello stadio del ghiaccio. Agli impianti, aperti dal 14 dicembre fino al 30 marzo 2025, si può accedere acquistando gli appositi skipass: la tariffa giornaliera per gli adulti è di 31 euro, 7 euro per i junior e gli over 75, 27 euro per i senior.

Per raggiungerli in auto prendete l’autostrada A27 con uscita Conegliano, proseguite sulla SS13 fino a Sacile e sulla SP15/SP29 fino ad Aviano, poi seguite le indicazioni per Piancavallo. In treno, invece, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Pordenone, da qui potete proseguire con i bus.

Ski Area Forni di Sopra

Immersa nei paesaggi incantati delle Dolomiti Friulane, la località sciistica Forni di Sopra viene considerata la perla dell’Alta Val Tagliamento, un vero e proprio balcone privilegiato dal quale ammirare il panorama più amato al mondo e riconosciuto Patrimonio UNESCO nel 2009.

Qui troverete 13 chilometri di piste da discesa e 14 chilometri di piste da fondo, di cui 2 chilometri Illuminati, 5 impianti di risalita e 3 tappeti trasportatori. Il comprensorio offre sia piste per esperti, come il tracciato più lungo della regione con i suoi 5,5 chilometri, che parte dai 2.073 metri del monte Crusicalas fino a fondovalle, che piste adatte a tutti. Le 10 piste sono collegate tra loro dagli impianti di risalita e risultano sempre ben innevate grazie anche alla presenza di un impianto di innevamento artificiale distribuito sull’intera area.

Questa è suddivisa in due zone: la prima si trova in alto, a Varmost, dove sono presenti le piste nere e rosse; a fondovalle, invece, c’è la zona di Davost, adatta ai principianti con tapis roulant, sciovie, campi scuola e un’area giochi per bambini.

Non manca uno snowpark, itinerari di sci alpinismo ed escursionismo, arrampicate sul ghiaccio, una pista di pattinaggio e un centro sportivo con strutture dedicate al benessere e alle attività indoor. La ski area è aperta da sabato 14 dicembre 2024 a domenica 30 marzo 2025 e gli ski pass giornalieri costano 31 euro, 7 euro per i junior e gli over 75, 27 euro per i senior.

Ski Area Sella Nevea

Se desiderate sciare in un contesto paesaggistico splendido, la località del Friuli-Venezia Giulia da scegliere è quella di Sella Nevea. Incastonata tra le Alpi Giulie, viene considerata l’oasi dello scialpinismo e del freeride, offrendo ai suoi visitatori un panorama a 360 gradi del monte Canin e un’area sciabile di 10,5 chilometri, perfetta soprattutto per i più esperti grazie all’alto livello tecnico dei tracciati.

Qui sono presenti anche 2,5 chilometri di piste da fondo, 3 impianti di risalita e 1 tappeto trasportatore coperto. Chi lo desidera, inoltre, può misurarsi con avventurosi fuoripista, da sempre caratteristici di questa località sciistica. L’apertura stagionale delle piste da sci è prevista per domenica 15 dicembre 2024 e la chiusura degli impianti di risalita per domenica 13 aprile 2025.

La tariffa giornaliera per gli adulti è di 31 euro, 7 euro per i junior e gli over 75, 27 euro per i senior. Per arrivare al comprensorio potete prendere l’autostrada A23 con uscita Tarvisio e proseguire lungo la SS54 fino a Sella Nevea. In treno, invece la stazione ferroviaria di riferimento è Tarvisio-Boscoverde, da qui potete usufruire del servizio coperto dai bus.

Fonte: iStock

Ski Area Sappada

Tra i territori storici del Cadore e della Carnia, al confine tra il Veneto, il Friuli e l’austriaca Carinzia, si trova la stazione sciistica di Sappada, ideale soprattutto per i meno esperti grazie alla presenza di impianti di risalita perfetti per un primo approccio alla discesa. Qui avrete la possibilità di divertirvi in piste ben tenute e poco affollate rispetto alle altre del Friuli, soprattutto considerata la loro facilità.

Sui 20 chilometri totali di tracciati, le piste sono soprattutto azzurre e rosse, con i campi scuola dedicati al primo sci situati proprio al centro del paese. Molto amati sono i 25 chilometri di piste da fondo, dove si sono allenati due grandi campioni olimpionici come Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer. I bambini, invece, possono divertirsi in totale sicurezza presso un’area apposita chiamata Nevelandia Village.

Una volta acquistato lo skipass, la cui tariffa giornaliera è di 31 euro, 7 euro per i junior e gli over 75, 27 euro per i senior, avrete accesso anche al servizio gratuito di skibus. Usufruendo della navetta, arriverete anche dalla parte opposta del comprensorio, a Sappada 2000, un’area sciistica molto suggestiva dove sono presenti 2 seggiovie, la Miravalle e la Hochbolt, che vi porteranno in alta quota sulle piste rosse e nere.

Ski Area Ravascletto/Zoncolan

Infine, l’ultima località sciistica del Friuli-Venezia Giulia è la ski area Ravascletto/Zoncolan, immersa nei paesaggi splendidi delle Alpi carniche, in provincia di Udine. Le piste di questa zona sono molto amate anche grazie agli scorci mozzafiato offerti su un ampio anfiteatro di vette maestose.

In questa ski area troverete 23 chilometri di piste da discesa, comprese tra i 950 e 2000 metri, sempre percorribili anche grazie all’innevamento artificiale. I percorsi sono serviti da 12 impianti di risalita, compresa la Funifor che collega il comprensorio con il borgo di Ravascletto. I chilometri per le piste da fondo, invece, sono 2,2.

Se invece siete snowboarder o amanti del freestyle, potrete divertirvi presso lo Snowpark Arena Freestyle, ossia un circuito recintato di 320 metri attrezzato con una gran quantità di trampolini e tracciati per skicross e boardercross. L’accesso giornaliero alle piste, aperte fino alla fine di marzo, costa sempre 31 euro, 7 euro per i junior e gli over 75, 27 euro per i senior.

Per raggiungere gli impianti dovrete arrivare a Ravascletto percorrendo prima l’autostrada del Tarvisio con uscita Carnia-Tolmezzo, per poi proseguire sulle strade statali che conducono fino a destinazione. Con il treno invece la stazione ferroviaria di Carnia è la più comoda, proseguendo poi con il bus.