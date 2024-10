Castelli Aperti, 21 manieri del Friuli-Venezia Giulia aperti il 5 e 6 ottobre

Fonte: Ufficio Stampa Castello Villalta in Friuli Venezia Giulia

Il 5 e 6 Ottobre 2024 torna Castelli Aperti FVG, un’iniziativa suggestiva e apprezzata che riscopre la bellezza di alcuni luoghi dal sapore antico in Friuli Venezia Giulia. Per l’edizione di questo autunno 2024 ben 21 castelli apriranno le porte al pubblico nelle varie province regionali, dalle colline al mare, per dare il benvenuto ai visitatori curiosi e amanti della storia.

Grazie al Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia si potranno visitare queste dimore di altri tempi, scoprendo i vari dettagli storici del posto, dall’architettura all’arte e le curiosità sui castellani e famiglie proprietarie. Molti racconti si sono tramandati di generazione in generazione e parte del divertimento di queste esperienze è proprio venire a conoscenza di dinamiche private o pettegolezzi di corte che, pur facendo parte di un’epoca passata, spesso hanno molto in comune con i tempi moderni.

Visitando castelli antichi

In provincia di Udine a inizio mese sarà possibile visitare ben sedici castelli: Rocca Bernarda (Premariacco), Castello di Strassoldo di Sotto (Strassoldo), Castello di Strassoldo di Sopra (Strassoldo), Castello di Ahrensperg (Pulfero), Castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), Castello di Colloredo di Monte Albano (ala ovest), Torre del Gruagno (Moruzzo), Castello di San Pietro di Ragogna, Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di S. Vito al Torre), Castello Savorgnan di Brazzà (Brazzacco), Castello di Tricesimo, Castello di Susans (Majano), Castello di Villalta (Fagagna), Palazzo Romano (Manzano), Casaforte di Bergum, Casaforte La Brunelde (Fagagna). Mentre altri tre apriranno in provincia di Pordenone, ovvero il Castello di Spilimbergo, Palazzo Panigai Ovio e il Castello di Cordovado. Infine in provincia di Gorizia sarà possibile fare un tour della Fortezza Rocca di Monfalcone e in provincia di Trieste del Castello di Muggia.

Un divertimento d’altri tempi

Oltre a esplorare le varie stanze e gli esterni dei castelli con parchi privati, giardini e altri luoghi intriganti che hanno visto succedere molte cose nel corso degli anni, i visitatori potranno anche partecipare a una serie di eventi collaterali. Infatti l’iniziativa prevede alcune attività per coinvolgere gli avventori, come mostre, esposizioni di artigianato locale, rievocazioni storiche, dimostrazioni di tiro con l’arco, degustazioni, giochi per bambini, presentazioni di libri e musica dal vivo. Idee per tutti i gusti e per vari target di persone attese in loco.

Il programma dell’evento nel dettaglio si può consultare sul sito ufficiale Consorziocastelli.it e le visite guidate partono ogni ora nei giorni indicati al prezzo di 7 o 10 euro a seconda del castello scelto. Le attività invece hanno prezzi che variano dai 3,50 euro per i più piccoli fino ai 12 anni, mentre i bambini fino a 6 anni possono entrare gratis. Con il fenomeno Bridgerton che ha coinvolto un vasto pubblico e la recente scomparsa di Maggie Smith, indimenticabile elegante dama della serie Downton Abbey, ma anche la passione duratura per Il Trono di Spade, tengono sempre vivo il fascino per i castelli e gli ambienti regali. Pertanto ben vengano iniziative come Castelli Aperti FVG che riaccendono lo spirito del passato anche per i più giovani che hanno più difficoltà a ricordarlo.