Viaggi in sicurezza: dall’aereo al parcheggio auto

editato in: da

Pianificare un viaggio in aereo è quasi un rito, ci sono dei passaggi da seguire per gestire tutto senza sorprese: dalla scelta dell’itinerario, alla preparazione della valigia, fino alla prenotazione del volo e l’eventuale scelta del parcheggio più vicino in cui lasciare l’automobile.

Se viaggi assiduamente saprai già come muoverti, tuttavia nel 2020 sono necessarie delle attenzioni in più: occorre infatti seguire alcune norme di sicurezza disposte dal Governo e altre autorità (come quelle aeroportuali) per ridurre al massimo il rischio di contagio da Covid-19. Per tale motivo, prima di partire è fondamentale informarsi sulle nuove regole da seguire oppure scegliere delle soluzioni logistiche che permettano di partire e tornare in completa sicurezza e serenità. Quali sono le disposizioni anti-contagio? E come scegliere il servizio di parking più sicuro e affidabile? Ecco le risposte a queste ed altre domande che nei giorni pre-partenza si affollano nella tua mente.

Viaggiare in euro ai tempi del Covid-19: le regole per la tua sicurezza

Il settore turistico è stato tra i primi a bloccarsi a causa del Coronavirus: i viaggi hanno rappresentato e rappresentano tuttora una fonte di preoccupazione. Fortunatamente, dopo la prima fase di emergenza, il Governo, le autorità aeroportuali e tutti gli altri organi coinvolti hanno stabilito delle regole che consentono di spostarsi anche in aereo con un rischio di contagio minimo.

Innanzitutto, prima di partire è fondamentale mettere in valigia disinfettante e mascherina protettiva, che deve essere indossata obbligatoriamente in aeroporto, nell’aereo, in tutti gli spazi chiusi, ma è consigliabile anche in quelli all’aperto dove non è possibile il distanziamento.

Veniamo ora alle regole ufficiali: l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha pubblicato le linee guida da seguire negli aeroporti a partire dalla Fase 2. Tra le regole più importanti spicca la necessità – dove possibile – di mantenere il distanziamento tra un passeggero e l’altro, sia all’imbarco sia all’interno del veicolo. Inoltre, molte compagnie aeree fanno scendere dall’aereo i viaggiatori suddivisi per gruppi, in modo da non creare assembramenti. Inoltre, prima di accedere agli imbarchi, gli addetti misurano la temperatura corporea ai viaggiatori.

Un’altra norma fondamentale è quella di stampare e compilare l’autocertificazione sul Covid-19 in cui il passeggero afferma, tra le altre cose, di non avere sintomi o aver avuto contatti recenti con affetti dal virus. Il passeggero si impegna anche a contattare l’autorità competente nel caso di insorgenza dei sintomi entro otto giorni dallo sbarco. Le regole sono leggermente diverse per chi viaggia fuori dall’Italia oppure dai Paesi extra Schengen.

Queste sono le regole principali per viaggiare in aereo ai tempi del Covid-19. Naturalmente però bisogna arrivare in aeroporto, e molti utenti lo fanno attraverso treno, navetta o con la propria automobile, che viene lasciata in un parcheggio vicino prima di partire. Vediamo quali sono le principali regole di sicurezza in quest’ultimo caso.

Parcheggio auto vicino all’aeroporto: guida alla scelta

Generalmente ogni aeroporto dispone di un parcheggio a pagamento che, oltre alla possibilità di posizionare la propria auto – spesso all’aperto e senza ripari – non offre altre opportunità. Se la scelta del parcheggio auto prima di partire in aereo è importante, durante la pandemia diventa fondamentale. Occorre quindi selezionare accuratamente il luogo in cui lasciare il mezzo e in questo caso la soluzione ideale è rappresentata dalle tante aziende private che offrono questo servizio, prendendo in carico i veicoli all’interno di uno spazio sorvegliato e che, spesso, offrono ulteriori benefici.

Una delle compagnie più affidabili è Maggia Parking, che si trova a pochi minuti dall’Aeroporto di Milano Malpensa. L’edificio, ribattezzato col nome di ParkingPlus, è ampio e accogliente, porta la firma dell’architetto di fama internazionale Giorgetto Giugiaro. Accoglie un’enorme quantità di mezzi ed è situato in una posizione strategica, lontano da ingorghi stradali; ciò permette di servire facilmente le principali città del nord ovest.

Maggia Parking ha come obiettivo la cura dell’auto e la soddisfazione del cliente. Non si limita infatti a garantire un posto auto sia al coperto che all’aperto, ma offre la formula chiavi in mano gratuita, oltre ad un servizio navetta collegato ad entrambi i terminal, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I servizi sono tanti, per esempio offre l’opportunità di effettuare il tagliando auto o il cambio gomme: in questo modo la sosta diventa un’occasione per gestire la manutenzione dell’automobile.

Maggia Parking: il servizio di pulizia-sanificazione per la tua auto

Naturalmente, la struttura offre un ambiente accogliente e sicuro, poiché segue le disposizioni anti-contagio da Covid-19. E da tempo i clienti possono anche richiedere il servizio di lavaggio e sanificazione auto ideale per eliminare qualsiasi tipo di virus dall’esterno e dall’interno dell’automobile. La pulizia-sanificazione è suddivisa in tre fasi:

Lavaggio interno con vapore a 160° capace di rimuovere in profondità lo sporco, anche quello annidato tra le trame degli interni auto.

capace di rimuovere in profondità lo sporco, anche quello annidato tra le trame degli interni auto. Pulitura e lucidatura esterna con prodotti ecologici e naturali

con prodotti ecologici e naturali Sanificazione interna con apparecchio all’ozono, potente disinfettante, ideale per ogni tipo di virus e batteri, muffe e parassiti.

La pulizia complessiva ha una durata di 2/3 ore e viene eseguita durante la sosta dell’automobile nel parcheggio. La stessa procedura è effettuata anche per le navette usate per il trasporto dal parcheggio all’aeroporto e viceversa. Con queste attenzioni, Maggia Parking si rivela una delle migliori soluzioni per chi desidera lasciare la propria automobile vicino all’aeroporto prima della partenza. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale del parcheggio. Non rimane quindi che organizzare gli ultimi dettagli per partire in sicurezza.