Fonte: iStock L'aeroporto in cui puoi alleviare la tua ansia di viaggio grazie ai lama

Volare in aereo può trasformarsi in un’esperienza stressante per molte persone. Tra la paura di perdere l’imbarco, il timore di smarrire i bagagli o semplicemente l’insofferenza verso la ressa, l’ansia da viaggio è una realtà condivisa da molti passeggeri. Secondo un sondaggio del 2019 condotto da Priority Pass nel Regno Unito, perdere il volo o i documenti personali sono tra le principali preoccupazioni. Ancora, negli Stati Uniti, una ricerca del 2022 di Mintel ha evidenziato che quasi la metà dei viaggiatori considera la folla in aeroporto una delle maggiori fonti di stress.

Lo stress correlato ai viaggi non è solo una questione di disagio temporaneo: i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sottolineano come possa aggravare condizioni preesistenti, come ansia e depressione.

Lama e alpaca in aeroporto: l’idea di Portland per alleviare lo stress

Per affrontare una problematica sempre più sentita, l’aeroporto internazionale di Portland, in Oregon, ha scelto un approccio unico e innovativo: portare lama e alpaca ai terminal. Si tratta di un programma nato dalla collaborazione con Mountain Peaks Therapy, una fattoria di Ridgefield, Washington, specializzata nella terapia con animali.

Così, alcune volte alla settimana, i passeggeri possono incontrare i docili animali direttamente in aeroporto prima di salire a bordo: lama e alpaca, certificati per interagire in modo sicuro con le persone, regalano momenti di serenità e distrazione. Il costo del servizio, secondo il sito web della fattoria, si aggira attorno ai 650 dollari all’ora per animale.

Come funziona la terapia con gli animali?

La pet therapy non è una novità assoluta: molti aeroporti in tutto il mondo, tra cui London Stansted e l’aeroporto di Istanbul, hanno introdotto programmi simili, in genere impiegando cani da terapia. Tuttavia, l’impiego di lama e alpaca rappresenta un’innovazione insolita.

Secondo UCLA Health, la terapia con gli animali può aiutare a ridurre l’ansia, stimolare il rilascio di ormoni che migliorano l’umore e offrire una distrazione positiva dal contesto che provoca stress. Studi scientifici hanno dimostrato effetti benefici da lievi a moderati sulle condizioni di salute mentale, anche se gli esperti sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per confermare appieno l’efficacia di tali pratiche.

Non solo lama: altre iniziative per un’esperienza più rilassante

L’aeroporto di Portland non si è limitato a lama e alpaca per migliorare l’esperienza dei passeggeri. Tra le iniziative per ridurre lo stress vi è anche una riprogettazione degli spazi, con l’inserimento di alberi ed elementi naturali nei terminal.

Portland non è però l’unico aeroporto a puntare sulla terapia con animali. L’aeroporto internazionale di Denver, ad esempio, vanta il più grande programma di terapia con animali al mondo, tanto da aver ottenuto un Guinness World Record nel 2021 proprio grazie a questa iniziativa.

Una soluzione vincente per i viaggiatori ansiosi

Sebbene l’efficacia della terapia con gli animali necessiti ancora di approfondimenti scientifici, i riscontri positivi da parte dei passeggeri e degli operatori aeroportuali dimostrano che sono programmi in grado di donare sollievo in una situazione difficile. Lama e alpaca, con la loro calma naturale e il fascino esotico, sanno trasformare l’esperienza in aeroporto in un momento più umano e piacevole, a dimostrazione che anche il viaggio aereo può diventare meno ansiogeno.