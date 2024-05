Quali sono i posti più sporchi nella stanza di un hotel?

Dagli oggetti ai posti più sporchi: quando si soggiorna in una stanza di hotel ci sono delle cose da sapere per arrivare preparati

Fonte: iStock Hotel: questi posti (e oggetti) sono i più sporchi

Vengono utilizzate da tantissimi ospiti diversi e, nonostante la pulizia, possono essere davvero dei ricettacoli di germi: sono le camere di hotel, dove vi sono alcuni posti, oggetti e punti che possono essere più sporchi di altri. Sì, anche se vengono puliti.

Quali sono le aree e gli oggetti a cui prestare maggiore attenzione? Diversi ed è importante saperlo, soprattutto se si è persone particolarmente attente all’igiene.

Una ricerca, inoltre, ha individuato i posti più sporchi degli hotel e ci offre una breve panoramica delle cose da evitare. Inoltre sapere a cosa prestare attenzione ci aiuta a correre ai ripari.

I posti sporchi nelle stanze degli hotel

La pulizia potrebbe essere maniacale, ma non importa: le stanze degli hotel nascondono alcuni posti più sporchi di altri. A tracciare una guida, ad esempio, era stata una ricerca di Travel Math dal titolo Hotel Hygiene Exposed che aveva analizzato le camere di nove strutture che si trovano negli Stati Uniti.

I risultati avevano sottolineato che l’oggetto più contaminato che si trova nella camera di un albergo è il telecomando. Come rimediare? Portando con sé delle salviette disinfettanti o uno spray da borsa: tra l’altro si tratta di uno di quegli oggetti particolarmente utili quando si viaggia che aiutano a farlo con maggiore serenità.

Tra i posti più sporchi, invece, ci sono le superfici del bagno e in particolare il lavandino. Attenzione anche al bicchiere, per chi è particolarmente attento meglio procedere con un’ulteriore pulizia se non si tratta di un oggetto monouso. Anche se esteticamente meno belli ed eleganti, i bicchieri in plastica fasciati nella pellicola sono la scelta più igienica di tutte.

E per quanto riguarda il letto? Attenzione ai copriletti e ai runner: mentre le lenzuola vengono sicuramente cambiate da un ospite all’altro (e negli hotel con maggiore numero di stelle si procede alla pulizia della stanza anche più volte durante il corso della giornata) non è detto che lo stesso accada con copriletti, piumoni e coperte poste sopra il letto. Stessa cosa vale per le tende: ovviamente queste non cambiano da un ospite all’altro, per cui lavarsi bene le mani quando le si tocca.

Attenzione anche a bollitori o macchine del caffè: per quanto siano stati pulti, sono comunque stati usati da altre persone.

Fuori dalla camera, quali sono i punti più sporchi in un hotel

Anche all’interno della struttura alberghiera ci sono delle cose che sono più sporche di altre. Quali? Le pulsantiere degli ascensori, ad esempio. Immaginatevi da quante persone vengono toccate, proprio come accade nei palazzi e negli edifici che ospitano uffici. Cosa fare? Lavarsi sempre le mani dopo aver schiacciato un pulsante o un interruttore della luce, oppure portare con sé del gel igienizzante.

Lo stesso potrebbe verificarsi anche nella camera da letto, quindi anche in quel caso o vi armate di salviette realizzate appositamente per pulire oppure vi lavate frequentemente le mani.

Chiaramente se abbiamo alti standard di pulizia dovremo renderci conto che non possiamo aspettarci in un hotel lo stesso livello di pulizia che avremmo in casa, anche se di altissimo livello e nella categoria di stelle più elevata.

Quindi armarsi di pazienza e di qualche piccolo rimedio per poter trascorrere serenamente la villeggiatura.