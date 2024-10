Fonte: iStock Valigia sul letto, perché non dovresti mai mettercela

Fare e disfare la valigia è una pratica che potrebbe risultare stressate per alcuni: il rischio di dimenticarsi qualcosa c’è sempre. La soluzione per ovviare a questo problema c’è ed è semplicissima: preparare e seguire delle liste su cosa si può (ma anche non si può) portare.

Seguirle, e spuntare le voci, ci evita di arrivare a destinazione senza avere quella cosa essenziale, che abbiamo ripetuto fino all’ultimo che andava infilata in valigia, o di evitare il disguido di aver messo nel bagaglio qualcosa che non poteva essere portato con noi. E quest’ultimo punto vale soprattutto se si viaggia in aereo.

Ma c’è una cosa che assolutamente non va mai fatta ed è quella di mettere la valigia sul letto. Le ragioni sono molte e, anche se possono sembrare banali o scontate, è sempre bene sottolinearle per evitare che succeda.

Perché non mettere mai la valigia sul letto

Pensiamo al viaggio: abbiamo transitato in luoghi pubblici, magari aeroporti, scali ferroviari o porti. Abbiamo viaggiato per le città, oppure in campagna. Con noi, quasi sempre, una valigia con le rotelle. I trolley ci accompagnano nelle nostre avventure, sono comodissimi perché non si devono sollevare e possono contenere – anche in poco spazio – tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Ma vengono trascinanti e passano in punti davvero molto sporchi, diventando un vero e proprio coacervo di germi. A pensarci passa la voglia di appoggiarli sul letto (o sul divano) della nostra destinazione o, al ritorno, su quello di casa nostra.

Tra i problemi più comuni, che può causare la pratica di appoggiare sul letto il proprio bagaglio, c’è la diffusione delle cimici da letto, si tratta di parassiti di piccole dimensioni che pungono e creano prurito. Ma non solo, perché possono diffondersi anche in altre zone della casa.

La valigia è senza dubbio uno dei mezzi con cui le si porta a casa (o nella sistemazione provvisoria durante un viaggio), ma possono bastare anche uno zaino o una borsa appoggiati su un sedile di un mezzo pubblico. Oltre a questo, c’è un discorso di igiene: valige, trolley e borse vengono trasportati un po’ ovunque, passando su strade sporche, evitare di metterle sul letto è un gesto di buon senso.

Fonte: iStock

Dove mettere la valigia

Quando si arriva nella stanza di un albergo in genere si trovano delle panchette in metallo e stoffa: non sono lì per bellezza, ma sono state appositamente pensate per fare da supporto ai bagagli, così che l’ospite non debba piegarsi per cercare le cose, ma nemmeno debba poggiare la valigia sul letto per semplificarsi la vita.

Se non c’è la seduta, potrebbe esserci una panca, ma tutto comunque viene studiato per mantenere la pulizia nella camera e nei letti.

E quando si torna dal viaggio bisogna prestare attenzione anche in casa: meglio non trascinare la valigia in camera o nelle stanze, a meno che prima non si sia intervenuti. Infatti è buona norma procedere con un’accurata pulizia delle ruote e della parte esterna, se il trolley è in plastica. Se il bagaglio è in tessuto si può anche pensare di metterlo in lavatrice.

In commercio esistono prodotti creati appositamente per igienizzare, ma per sicurezza evitare comunque di poggiare i bagagli sul letto o sul divano.